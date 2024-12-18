趁民進黨散去空檔　徐欣瑩下午返回內政委員會宣布確認議事錄

記者陳家祥／台北報導

國民黨籍內政委員會召委徐欣瑩16日僅花3分鐘就強行初審通過選罷法提高罷免門檻的修法，引發民進黨強烈不滿，今（18日）佔領內政委員會主席台抗議不得確認議事錄。下午接近2點時，徐欣瑩現身委員會宣布延長開會時間到晚間12點，綠委則持續佔領；在議事空轉7小時後，隨著協商召開，綠委陸續撤離，但徐欣瑩在下午4點15分率藍委現身內政委員會，在無綠委在場狀況下，於4時19分宣布完成議事錄確認。

▲內政委員會召委徐欣瑩趁民進黨立委全部離席找韓國瑜時，回到會議室宣布開會並確認議事錄 。（圖／記者屠惠剛攝）

由於不滿國民黨強行通過攸關罷免門檻的選罷法修法草案，民進黨立委今佔領內政委員會主席台，抗議會議無效、拒絕確認議事錄。下午1點50分左右，國民黨立委徐欣瑩在同黨立委包圍下現身內政委員會，拿著自備的麥克風宣布「開始開會，延長開會時間到12點」。

但徐欣瑩一現身，民進黨隨即高分貝嗆聲，導致現場一片混亂吵雜，沒有人聽到徐喊了什麼，台上的綠委也怒嗆，「剛剛沒聽到」、「就是違法，自言自語什麼沒人聽到」，蔡易餘還說，徐欣瑩召委在一群立委包圍下，進來隨便不知道喊什麼東西就跑了，「要開會就來啊、到台上啊」。