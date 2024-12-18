　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

趁民進黨散去空檔　徐欣瑩下午返回內政委員會宣布確認議事錄

記者陳家祥／台北報導

國民黨籍內政委員會召委徐欣瑩16日僅花3分鐘就強行初審通過選罷法提高罷免門檻的修法，引發民進黨強烈不滿，今（18日）佔領內政委員會主席台抗議不得確認議事錄。下午接近2點時，徐欣瑩現身委員會宣布延長開會時間到晚間12點，綠委則持續佔領；在議事空轉7小時後，隨著協商召開，綠委陸續撤離，但徐欣瑩在下午4點15分率藍委現身內政委員會，在無綠委在場狀況下，於4時19分宣布完成議事錄確認。

▲▼內政委員會召委徐欣瑩趁民進黨立委全部離席找韓國瑜時 回到會議室宣布開會 確認議事錄 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲內政委員會召委徐欣瑩趁民進黨立委全部離席找韓國瑜時，回到會議室宣布開會並確認議事錄 。（圖／記者屠惠剛攝）

由於不滿國民黨強行通過攸關罷免門檻的選罷法修法草案，民進黨立委今佔領內政委員會主席台，抗議會議無效、拒絕確認議事錄。下午1點50分左右，國民黨立委徐欣瑩在同黨立委包圍下現身內政委員會，拿著自備的麥克風宣布「開始開會，延長開會時間到12點」。

但徐欣瑩一現身，民進黨隨即高分貝嗆聲，導致現場一片混亂吵雜，沒有人聽到徐喊了什麼，台上的綠委也怒嗆，「剛剛沒聽到」、「就是違法，自言自語什麼沒人聽到」，蔡易餘還說，徐欣瑩召委在一群立委包圍下，進來隨便不知道喊什麼東西就跑了，「要開會就來啊、到台上啊」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
相約談判遭砍！文化學生還原現場
超商聖誕驚喜「買1送1」！
最低溫時間點曝！　周六還有另一波冷空氣
唐綺陽瘦到「穿回20年前衣服」！尖下巴現況曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

綠色和平、立委共推《產創》修法　納綠電自用發電與儲能補助

破6千人頂寒風聚集國民黨部抗議　藍營架音響反嗆學生「面試大會」

青鳥集結國民黨部前抗議　藍營升起充氣豬「民進黨求職博覽會」

海鯤號6億預算通過　藍委堅持刪後續艦「有作戰需求再來編也行」

民團抗議藍闖關三法　綠號召黨公職、支持者響應「不戴競選旗幟」

藍拚三大案　賴清德：期盼國會議事更理性、符合民主程序

上海官員傳「不敢走出飯店半步」　陸委會：不在意去7-11買個飲料

內政委員會續開、龔明鑫突「接電話離席」　國民黨痛斥藐視國會

民眾黨中央委員選舉明年1／19登場　可擁有「代理黨主席」資格

被封「F4戰狼天團」　陸委會發言人不認同

Sana裙子沒拉好　女保鑣箭步上台幫整理

#長髮哥 勸戒中捷兇嫌 引用《鋼鍊》等價交換原則

遇大批重機瘋狂「逆向超車」　掀網戰二輪：明顯違規別護航

李洪基x鄭容和〈陣雨〉　兩大主唱飆歌好過癮

向佐痛心「電影摸鼻子」成話題　當向華強兒子「吃麥當勞也被罵」

【泰格與雪兒】男友媽媽的控制欲

【道地台灣味應援】嗩吶版《台灣尚勇》超魔性旋律聽了熱血沸騰！

伯恩山犬趴門口吹風遇怪人　摸狗變被摸觸發一連串反轉

機車太貴老爸捨不得換　女兒暖心出手：我送你

【泰格與雪兒】OMI業配

綠色和平、立委共推《產創》修法　納綠電自用發電與儲能補助

破6千人頂寒風聚集國民黨部抗議　藍營架音響反嗆學生「面試大會」

青鳥集結國民黨部前抗議　藍營升起充氣豬「民進黨求職博覽會」

海鯤號6億預算通過　藍委堅持刪後續艦「有作戰需求再來編也行」

民團抗議藍闖關三法　綠號召黨公職、支持者響應「不戴競選旗幟」

藍拚三大案　賴清德：期盼國會議事更理性、符合民主程序

上海官員傳「不敢走出飯店半步」　陸委會：不在意去7-11買個飲料

內政委員會續開、龔明鑫突「接電話離席」　國民黨痛斥藐視國會

民眾黨中央委員選舉明年1／19登場　可擁有「代理黨主席」資格

被封「F4戰狼天團」　陸委會發言人不認同

冬至「極陰日」吃對湯圓能轉運！　民俗專家：注意3大禁忌

中國TP-Link路由器有網攻疑慮　美國考慮封殺

快訊／俄羅斯客、貨運火車「嚴重碰撞」！326名乘客生死不明

甩50公斤肥肉「觀眾緣變差了」！　賈玲高EQ回：體重少了魂沒換

氣溫下降一堆人生病！醫示警「3病毒流行」：小心大魔王

趙露思《珠簾玉幕》8金句：他們說我們都活在黑暗裡，抬頭看就會有光

相約談判遭砍！文化學生還原現場「兇嫌啥都沒說」：見面直接砍我

青年座談探討AI生成內容如何改變世界　學者專家提醒科技帶來新生活要注意風險

2024大溪豆干節12／21登場　日本「沖繩風豆腐」首度來桃交流

梁舒涵將主持淡水跨年　為SUPER JUNIOR-L.S.S.放話做一事

辣媽體驗男人的「蛋蛋哀傷」　痛到倒地乾嘔差點噴出屎來

政治熱門新聞

快訊／青鳥集結抗議藍封門修選罷法　民進黨將號召民眾到立法院

王義川嗆「議事人員沒倒水、韓國瑜搞什麼」　黃揚明轟：巨嬰立委

快訊／馬文君提案砍光20億潛艦預算　顧立雄認將延宕至少2年

破6千人頂寒風聚集國民黨部抗議　藍營架音響反嗆學生「面試大會」

黃瀞瑩、陳智菡等4人涉抽佣可能轉被告　王世堅：他們無辜的啦！

青鳥集結國民黨部前抗議　藍營升起氣球「民進黨求職博覽會」

許銘春演唱會慘了　審計長查就安基金「5千萬不符用途」：將如額追回

洪申翰出任新勞長　40.5％民眾認不適當

長照司長逼下屬跳健康操、輪值「深蹲隊長」　涉霸凌下令對話截圖曝

伏地挺身不算霸凌！王婉諭怒公開當事人信件

空軍飛官遭俘21年拒投降　7位上將今到場參加公祭

民進黨立委控「不給水喝、直播消音」　立院議事人員說真相

柯文哲屯田計畫圖海撈20億！股東驚見朱蕙蓉

轟「台南花千萬設綠營主委銅像、公園」　羅智強：台獨比國父偉大？

更多熱門

相關新聞

國民黨召委宣布延長開會到12點後神隱　人在立法院美容部洗頭

國民黨召委宣布延長開會到12點後神隱　人在立法院美容部洗頭

國民黨籍內政委員會召委徐欣瑩16日封門阻擋綠委、白委、官員、媒體進入會議室，僅花3分鐘就強行初審通過選罷法的「+1」條款，引發民進黨不滿，今（18日）佔領內政委員會主席台，拒絕確認議事錄。下午時分，徐欣瑩則現身委員會，違反議事規則用自備麥克風宣布延長開會到晚間12點，隨即消失。後也被目擊到，徐欣瑩人在立院美容部洗頭，更不滿表示，「發言好冗長，2點開到現在都沒進入正題」、「目的是投票，討論什麼浪費時間。」

被綠罵法盲　吳怡萱拿蔡英文反擊

被綠罵法盲　吳怡萱拿蔡英文反擊

快訊／青鳥集結抗議藍封門修選罷法　民進黨將號召民眾到立法院

快訊／青鳥集結抗議藍封門修選罷法　民進黨將號召民眾到立法院

民進黨佔主席台癱瘓內政委員會　徐欣瑩突襲宣布延會到晚間12點

民進黨佔主席台癱瘓內政委員會　徐欣瑩突襲宣布延會到晚間12點

王義川嗆「議事人員沒倒水」　詹江村轟耍官威：這就是民進黨素質

王義川嗆「議事人員沒倒水」　詹江村轟耍官威：這就是民進黨素質

關鍵字：

國民黨民進黨內政委員會

讀者迴響

熱門新聞

快訊／黃小柔全說了「佔位的人是林襄與穎樂」

六月「發現李易外遇」還查到親密照

六月被爆暈船「188cm鮮肉奶狗」近3年　男方有女友雙劈

父親被騙70萬　兒子一人扮3角「通通騙回來」

林襄、林穎樂同車Vicky畫面曝光！　遭潑冷水尷尬表情被拍

林襄回應黃小柔發文了

快訊／10級強風要來了　越晚越冷最低溫時間曝

六月與李易恩愛消毒婚變　遭爆曖昧色聊小20歲滑雪教練

林襄Vicky為座位槓上吳宗憲出來講公道話

「鉛筆屎」恐是大腸癌！出現7大症狀快就醫

連續姦殺犯大赦後出家　76歲再性侵弱女

VICKY發聲回應是故意說高鐵

新北國中輔導師爆性侵！帶男學生回家「側錄連5天硬上」

陸爆料網紅「吳奇隆、劉詩詩已經離婚」

醒吾男大生砍文大生！驚悚畫面全被拍

更多

最夯影音

更多

Sana裙子沒拉好　女保鑣箭步上台幫整理

#長髮哥 勸戒中捷兇嫌 引用《鋼鍊》等價交換原則

遇大批重機瘋狂「逆向超車」　掀網戰二輪：明顯違規別護航

李洪基x鄭容和〈陣雨〉　兩大主唱飆歌好過癮

向佐痛心「電影摸鼻子」成話題　當向華強兒子「吃麥當勞也被罵」

熱門快報

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面