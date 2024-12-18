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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民團抗議藍闖關三法　綠號召黨公職、支持者響應「不戴競選旗幟」

▲▼青鳥行動，立法院外抗議人潮，國會改革法案。（圖／記者湯興漢攝）

▲民團發起的青鳥行動，最高一度獲得10萬民眾響應，包圍立法院。（資料照／記者湯興漢攝）

記者杜冠霖／台北報導

立法院預計20日院會排審《選罷法》、《憲訴法》及《財劃法》修法，國民黨團力拚三讀，民團號召「冬季青鳥在台北」行動，今（18日）在國民黨部外集結。民進黨表示，會跟公民團體一起挺民主，呼籲全國理性人民，到立法院表達立場跟態度。民進黨組織部也下達「撐國會、挺民主」指令，敬邀黨公職、支持者踴躍出席到立院捍衛台灣民主。組織部也提醒，到場黨公職不穿有黨徽、姓名背心，不戴競選旗幟，尊重主辦方活動安排。

國民黨內政委員會召委徐欣瑩16日排審提高罷免門檻的選罷法修正草案，當時國民黨立委一早搶先占領主席台，並將綠委、白委、官員及媒體擋在門外，僅花3分鐘便宣布初審通過。另外，立法院預計20日院會排審《選罷法》、《憲訴法》及《財劃法》爭議法案，國民黨團力拚三讀。

林右昌表示，最近大家都非常關心禮拜一國民黨用暴力阻擋他黨立委進入委員會、關門修法，很多民眾都覺得不可思議，台灣政治史上從未發生，國民黨一意孤行，準備週五送出最具爭議的選罷法、財劃法跟憲訴法要強渡關山，這是台灣民主嚴峻時刻跟危機，明後天公民團體發起相關行動，本黨表達嚴正立場，會跟公民團體一起挺民主，現在國會中所發生的，已經超越政黨競爭。

林右昌也呼籲全國理性人民，到立法院表達立場跟態度，捍衛並守護台灣民主。

而民進黨組織部稍早也透過Line群組，對各縣市黨部發出「撐國會、挺民主」行動指令。內容指出，現在國會發生的事情已經超越政黨之間的競爭，呼籲全國不同政黨，理性的台灣人民，站出來到立法院表達立場與態度，一起捍衛台灣民主。

組織部也提出三點要求，到達現場的先進請遵守以下原則，第一、不穿有黨公職姓名及黨徽的背心，第二、不帶競選旗幟及手舉牌，並尊重主辦方之活動安排，第三、黨公職到場聲援可自行透過社群平台發布貼文或直播，讓更多人參與聲援。
 

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