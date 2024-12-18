內政委員會續開、龔明鑫突「接電話離席」　國民黨痛斥藐視國會

▲內政委員會審查中央政府總預算，召委徐欣瑩主持會議。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

為了抗議國民黨強勢通過選罷法修法，民進黨今佔領內政委員會主席台。在議事空轉7小時後，隨著黨團協商召開，徐欣瑩趁著綠委不在場的空檔進入委員會宣布確認議事錄、繼續開會。而本已回到會議室的行政院秘書長龔明鑫，接到電話後突然離席，引來國民黨立委批評，嗆要刪光政院預算。由於現場無政院官員，國民黨立委僅能唱獨角戲。

今日內政委員會的議事空轉7小時後，隨著黨團協商召開，民進黨立委陸續撤離，徐欣瑩則在下午4點15分率藍委現身，在無綠委在場狀況下，於4時19分宣布完成議事錄確認，並繼續開會。

▲內政委員會審查中央政府總預算，政院秘書長龔明鑫離場後官員也跟著離開，獨留在野黨立委。（圖／記者林敬旻攝）



而本日列席備詢的行政院秘書長龔明鑫，本已回到會議室，但接到電話後再度離席，引來國民黨立委批評，並嗆要「刪光行政院預算」。徐欣瑩也現場打給秘書長龔明鑫詢問，「你不是來了，怎麼又離開了？」今天邀請行政院來要審查預算，但早上民進黨干擾議事霸佔主席台。

龔明鑫說，「我再看一下，我已經回到辦公室了」；徐欣瑩反問，現在要開始會議，「你是得到錯誤資訊嗎？」、「多久可以回來？」龔則連聲說「謝謝、謝謝」，並說可能要確認一下，會盡快回去。

儘管徐欣瑩宣布繼續開會，但由於現場沒有行政官員在場，國民黨立委只能在質詢台唱「獨角戲」，痛批行政院藐視國會，放棄說明預算的機會，後續不能怪在野黨無情。

▲內政委員會審查行政院預算，牛煦庭發言。（圖／記者林敬旻攝）