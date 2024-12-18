三商餐飲集團聘用顏損男　邀南投副縣長當拿坡里一日店長推臉部平權

記者高堂堯／南投報導

張姓男子過去因口腔癌手術留下明顯疤痕，且語言和吞嚥功能受損，曾遭遇職場歧視及多次求職失敗；透過陽光基金會媒合，加入三商餐飲集團實習計畫，接受職業技能訓練，最終成功就職、擔任拿坡里埔里門市店員，也體現業者對「職場臉部平權」的支持。

南投縣政府與陽光基金會及三商餐飲集團攜手合作，以支持「職場臉部平權」為主題，並結合「品味南投」行銷新推出的聯名披薩「Do You 旺蜜披薩」，16日在埔里鎮拿坡里門市舉辦募款送愛活動，由副縣長王瑞德擔任一日店長；活動現場民眾捐款踴躍，最後成功募滿66份善款，全數捐贈予陽光基金會。

三商餐飲股份有限公司行銷企劃處經理洪以倩、陽光基金會中部服務中心主任翁禎穗、立委馬文君辦公室主任徐子淳、半山夢工廠特助白慧真，以及在地食材供應者包括宏基蜜蜂生態農場總經理賴曉瑩、「金滑菇」場長黃聖雄都到場共襄盛舉。

洪以倩說，感謝有機會與縣府及「品味南投」合作，秉持從農場到餐桌的想法，讓消費者直接品嘗到在地優質農特產品；翁禎穗則說，燒傷、顏損常導致他人異樣眼光及不平待遇，基金會也極力推動「臉部平權」，除感謝三商餐飲集團提供工作機會，也感謝縣府結合企業共同提倡社會共好。

王瑞德表示，本次活動的聯名披薩「Do You 旺蜜披薩」由三商餐飲集團使用宏基蜜蜂生態農場的蜂蜜製作推出，一盒價值369元，只要捐款100元即可獲得、一起關懷社會弱勢，也結合企業與「品味南投」平台，行銷在地蜂蜜與農特產品；他也感謝三商餐飲集團透過陽光基金會媒合與任用張先生擔任拿坡里埔里門市店員，也體現縣長許淑華推動建立共好社會的願景。