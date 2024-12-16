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肯德基最新3大超值優惠！買炸雞送蛋撻、雪花起司脆雞下殺6折

▲▼肯德基。（圖／業者提供）

▲肯德基祭出最新3大超值優惠。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

年末重磅優惠再一發！速食品牌「肯德基」祭出最新「3大超值優惠」，不僅有買炸雞送蛋撻禮盒，現省297元，還有新品雪花起司脆雞下殺6折、雙色蛋撻禮盒只要240元等好康，12月17日起限時開跑。

▲▼肯德基。（圖／業者提供）

▲雪花起司脆雞歡聚餐限時狂殺6折。

肯德基祭出最新「3大優惠」，12月17日起至12月23日可享「買炸雞送蛋撻禮盒（優惠代碼：40552）」，只要用399元購買6塊咔拉脆雞就送原味蛋撻1盒，限時下殺57折；至2025年1月6日前加碼推「雪花起司脆雞歡聚餐狂殺6折」，內含炸雞新品雪花起司脆雞、咔拉脆雞、原味蛋撻、雙色轉轉QQ球及可樂只要499元，現省321元。

即日起至12月22日則推「雙色蛋撻禮盒單點／加點價240元」，一次就能吃到原味蛋撻3顆+Biscoff®焦糖脆餅蛋撻3顆，換算下來每顆只要40元，祭出78折折扣，蛋撻控不能放過。

▲▼拿坡里。（圖／業者提供）

▲拿坡里限時買炸雞桶送披薩。（圖／業者提供）

另，全台137家「拿坡里披薩·炸雞」至12月19日前也有「買1送1」活動，期間無論外帶或內用皆可享「買7塊炸雞桶送小披薩1個」，特價406元，且炸雞可更換為烤雞，披薩則開放口味任選。

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