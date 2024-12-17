台14甲昆陽段「貨車翻覆躺路中」！　警頂0度低溫站3hrs疏導交通

▲台14甲線昆陽路段發生車禍，有貨車疑打滑失控側翻，2名員警頂著低溫在場疏導交通。（圖／翻攝臉書／中橫路況交通資訊站）

圖文／CTWANT

南投縣仁愛鄉台14甲線16日晚間8時許發生翻車事故，1輛貨車行經事發路段時因不明原因突側翻，所幸駕駛未受傷，但導致現場交通一度大亂，由於山下拖吊車無法迅速抵達，轄區警局立即派遣2名員警，前往僅0度低溫的事發地疏導車流，整起事故耗時3個多小時才成功排除狀況，事後有民眾將員警值勤畫面上傳至網路社群，進而引發不少網友讚賞並直呼「太辛苦了。」

據了解，大陸冷氣團強襲全台，合歡山夜間至清晨高山氣溫更達到0度以下等低溫，路面結霜或結冰的可能性也因而增加，不料當時駕駛開著貨車沿台14甲線昆陽路段行駛，行經29.3公里處時疑似失控打滑，導致整車側翻在雙向通行的車道上，所幸駕駛並未受傷，但現場一片黑暗又不時起霧，容易造成2次事故發生。

警方表示，仁愛分局翠峰派出所16日晚間8時30分獲報，台14甲線昆陽路段29.3公里處有貨車翻覆，由於山下拖吊車前來需花費至少2至3個小時，2名員警為了避免2次事故發生，隨即冒著低溫風險在場疏導交通，直到晚間11時許事故才完全排除，恢復正常通行，詳細肇因仍待交通大隊進一步調查釐清，同時呼籲民眾上山應注意保暖措施並提防路面結霜或結冰打滑，避免再度發生危險。

事後，有民眾將員警在低溫環境下執勤的畫面，上傳至「中橫路況交通資訊站」臉書，沒想到短時間內竟獲得逾2000按讚數，大批網友紛紛留言讚賞員警，直呼「員警與現場處理事故人員都辛苦了」、「看照片就覺得超冷，他們還得在現場待2、3個小時，真猛！」

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