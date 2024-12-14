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與中華隊情蒐功臣齊返母校　陳柏清勉學弟：無法打球轉任情蒐也不錯

▲陳柏清為中興高中學弟妹簽名合影留念。（圖／記者高堂堯攝，下同）

▲陳柏清為中興高中學弟妹簽名合影留念。（圖／記者高堂堯攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

中華隊勇奪世棒12強賽冠軍，對強敵美、日兩隊獨扛3場先發的左投陳柏清，13日受邀出席母校中興高中運動會。做為苦練出身的好手，陳柏清勉勵有志於打球的後進「只問過程，不問結果」，若無法延續選手生涯，及早轉投情蒐或運動科學領域也是不錯的選擇。

中興高中運動會今天在中興新村大操場登場，也是陳柏清二度返回故鄉南投縣參加公開活動，他先穿上學生時代球衣站上進修部的棒球隊學弟們準備的「戰車」、在全場師生歡呼聲和「台灣尚勇」背景音樂中，一起進場，氣氛熱烈；他也與同為中興校友的中華隊情蒐小組成員黃耀毅獲贈「台灣英雄‧中興之光」紀念狀，隨後更陪母校教職員一起大玩趣味競賽遊戲，並換上台鋼雄鷹職棒隊制服為母校學弟妹辦理簽名會。

▲陳柏清參加母校中興高中運動會。（圖／記者高堂堯攝）

▲陳柏清參加母校中興高中運動會。（圖／記者高堂堯攝）

中興高中校長陳漢銘讚許黃耀毅道，雖不是運動選手和體育相關科系出身，但一直以進入中華職棒工作為目標做努力，最後不但圓夢，這次12強賽還在情蒐方面立下汗馬功勞；不過他也感慨，因為南投縣發展棒運條件不若都會區名校，人才不斷外流，即使是留在中興青棒約30名學生球員，也有一部分受各種原因而來來去去、有的甚至休學，中斷棒球路，像陳柏清這樣從地方基層培養起的選手，能堅持到最後打進職棒、助國家隊拿下世界冠軍，更顯難得。

▲陳柏清參加母校中興高中運動會。（圖／記者高堂堯攝）

▲陳柏清參加母校中興高中運動會。（圖／記者高堂堯攝）

陳柏清則對母校學弟勉勵說，每個人都有自己的想法和想追求的目標，以他個人而言，既然已經踏上這條道路，就是盡自己最大的努力、做到最好，結果雖然無法去預設，但過程中對自己有幫助、讓自己變得更好，才是最重要的收穫。

他表示從國中、高中到大學，也有很多隊友無法更上一層樓，但其實各行各業都有其價值和專業，如果真的沒辦法繼續當選手，那不如趕快轉換環境和跑道，不必一直侷限在球場上，譬如把對棒球的熱愛轉往情蒐、球探、科學化訓練等方向去發展，幫助現役球員表現得更好，也是另一種成就。

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