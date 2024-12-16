林右昌認同「立委參選市長成功率低」？　他秀16縣市長名單打臉

▲民進黨立委蘇巧慧、黨秘書長林右昌有意爭取2026新北市長黨內提名。（合成圖／記者林敬旻攝、民進黨提供）

記者郭運興／台北報導

2026九合一縣市長選舉受到矚目，近日傳出已經表態參選新北市的立委蘇巧慧，被認為是轉戰桃園市長的活棋，民進黨秘書長林右昌則參選新北市。而林右昌15日被問到「立委直接參選市長挑戰成功機率低」，他直言「這當然是事實」，也引起討論。對此，媒體人王瑞德列出「16位立委成功當選縣市長名單」，他強調，陳水扁不是立法委員選上台北市長最好案例？林智堅更是直接以議員選上新竹市長。

林右昌15日受訪被問到「以民進黨過去的經驗，特別是在北部直轄市，由立委直接參選市長，挑戰成功的機率比較低，是否要有地方首長歷練比較加分」，林右昌則回應「你講的當然是事實，在大台北都會地區的這些市民，對直轄市市長候選人有更高的期待跟要求，民進黨會依照黨的提名機制與期程進行，並且負責任地提出最適當，而且會勝選的人選」。

對此，王瑞德指出，立委選縣市長比較困難？盧秀燕、黃偉哲、張麗善、蔣萬安、王惠美、楊鎭浯、潘孟安、林佳龍、魏明谷、徐耀昌、林明溱、許淑華、周春米、高虹安，立委當選市長族繁不及備載。

王瑞德再指，陳水扁不是立法委員選上台北市長最好案例？林智堅更是直接以議員選上新竹市長，當年民進黨省議員選上縣市長的更有一堆！

▼媒體人王瑞德。（圖／資料照）