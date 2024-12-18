南投針對14家廠商進行診斷查核　防治水污染　

▲南投縣環保局今年度針對14家廠商進行診斷查核，以進行防治水汙染工作。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者高堂堯、游瓊華／南投報導

南投縣事業種類多元複雜，且民眾對生活品質要求日益提高，南投縣環保局今年度共針對具異常風險之14家事業單位，進行異常分析診斷查核，其中又針對高污染風險或有歷史違規紀錄之4家事業單位進行廢（污）水處理設施功能評鑑，邀請專家學者現場評估診斷，針對排放異常、設施缺陷、申報異常等問題進行全面檢視。

環保局指出，為南投守護好山好水，積極配合環境部專案計畫，及朝向源頭減量、資源循環、淨零永續之目標，以展現出治理水污染的決心與成效。依分析處理單元水質與設施效能，發現定檢申報之污泥量、原物料量、用電量、每日操作紀錄表填報不完整等問題，現場由專家學者提出專業改善建議，輔導業者填報定檢申報內容及妥善操作廢水處理設施，避免違反水污染防治相關規定。

▲南投縣環保局強調，將持續強化查核能量，與產業攜手共創綠色永續。（圖／記者游瓊華翻攝）



此外，環保局與經濟部南崗（兼竹山）產業園區服務中心配合，共同針對產業園區區內事業污染排放行為實施嚴格查核，並導入自動監測設備與數據分析工具，透過異常數據自動警示與現場勘查相結合，113年度藉由水質感測已查獲3家廢（污）水處理設施疏漏之事業。

環保局強調，藉由深入且專業的查核工作，不僅有效降低非法排放行為，也有效發揮警示作用，促使企業自主提升污染防治作為，未來也將秉持嚴謹的工作態度，持續強化查核能量，與產業攜手共創綠色永續。