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詐騙你的詐騙！父親被騙70萬　兒子一人扮3角「通通騙回來」

▲▼ 講電話,電話,詐騙,電話詐騙。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲詐騙集團也被詐騙！南投男設局智取，替父親騙回70萬元老本。（示意圖／取自pixabay）

記者柯沛辰／綜合報導

南投一名男子發現父親遭投資詐騙70萬元，雖立刻報警，但仍討不回血汗錢。他見父親懊惱不已，決定轉守為攻，反過來「詐騙」詐騙集團，主動佯稱也有朋友要投資，還一人分飾多角，讓對方誤以為有大魚上鉤，最終竟真的中計，乖乖吐出70萬元。

有民眾在臉書透露，他父親日前在臉書誤信投資詐騙，在美女成天噓寒問暖下，被說服投資70萬現金，對方不僅主動上門收錢，還要求父親安裝了來路不明的App。

之後，App顯示總資金已達130萬元、獲利超過60萬元，父親很開心，想要拿回本金，但對方卻說「要達到一定金額才能出金」，讓他很鬱悶，找上原PO抱怨。原PO一聽驚覺是詐騙，但父親不信，直到報案才認清自己受騙。

南投警方偵辦後，雖抓到車手，但仍追不回70萬元。原PO見父親懊悔不已，於心不忍，苦思整整一夜，並參考相關真實案例，看準詐騙集團其實也一樣貪心，決定利用人性弱點「以毒攻毒」。

隔天，原PO主動用父親手機私訊詐團女子，謊稱有2個朋友見他獲利，也想分別投資50萬元、100萬元。此外，原PO為取信對方，不僅像平常那樣與對方閒聊，還反問對方何時來家裡收錢？眼見氣氛成熟，原PO話鋒一轉，提到家裡這陣子急需用錢，能否先從獲利中出金70萬元？

詐騙集團起初不太願意，但原PO耐心跟對方聊了幾小時，還一人分飾三角，另外假裝2個有意投資的朋友與詐團閒聊，並認真詢問投資相關細節。詐團見獵心喜，為了「放長線釣大魚」，如約在3天後拿70萬元現金上門。

原PO說，當時他一直假冒有意投資的友人，與詐團聊天拖延時間，直到對方歸還70萬元，他才鬆了一口氣。只是詐團仍不放棄，跟父親說App上的獲利已達235萬，但要先繳5％至10％的稅才能出金。不過，這一回父親不會再上當，也不禁讓他感嘆，這次能討回本金，真的很幸運。

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