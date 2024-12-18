統聯客運1657增開往南投班次　鄉親夜間高鐵返鄉更方便

記者高堂堯／南投報導

南投縣內公車因業者考量營運成本，陸續有減班、收班過早，甚至路線裁撤的現象，民眾搭乘通勤、往返高鐵站或外縣市更顯不便；南投縣交通管理所指出，經各方多次共同協商，統聯客運1657即日起將自高鐵臺中端往南投方向，於每周五、日加開晚間6時和9時2班次，紓解縣民夜間返鄉的交通需求。

縣府交通管理所表示，客運業者除營運成本考量，近年來也受疫情影響，導致缺工窘境，加上有限的駕駛人力及勞基法工時規定，因而班次數較以往縮減、某些班次收班過早，也造成不利於通勤或外地出差民眾自鄰近高鐵站返鄉。

立法院交通委員會於今年7月間，由縣籍立委游顥偕時任交通部長李孟諺率隊共同南下、考察南投地區交通建設期，縣府交通管理所即說明南投縣民搭乘連外公共運輸之不便，並極力爭取中央部會協調國道及公路客運業者調整或加開班次，以促進南投縣民外出與返鄉之便利。

經交通部盤點現行由南投縣連外的國道及公路客運路線營運業者，就目前較早收班班次，而導致晚間返鄉民眾須另行尋找交通工具的不便情況，指示應優先解決；後經縣籍立委、縣府交通所、監理單位會同業者多次共同協商，先由統聯客運「【1657】高鐵臺中站-國道3號-南投」於即日起自高鐵臺中端往南投方向加開班車。

縣府交通所說明，該班次為每日行駛，原末班車時段僅行駛至晚間7時30分，即日起試辦增開班次，每逢週五、週日自高鐵臺中站端新增1800、2100兩班次，後續將依搭乘狀況與人數滾動檢討是否納入常態班次，籲請有夜間返鄉需求的鄉親多加利用、踴躍搭乘。