促進綠色循環經濟　南投力推環保餐廳

▲南投力推環保餐廳，餐廳內做好源頭減量，不主動提供一次性餐具，減少廢棄物產生。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者高堂堯、游瓊華／南投報導

隨著全球對環境問題的重視加劇，消費者對永續飲食的需求也日益增長。南投縣環保局積極推廣環保餐廳，目前已經達到128家。希望能鼓勵業者和民眾共同參與、響應淨零綠生活的措施，以行動來實踐友善環境，朝著永續發展的目標前進。

環保局表示，「環保餐廳」的定義是以環境友善為理念，提供環保、低碳之供餐及用餐環境，以減少對環境的衝擊，也呼應氣候變遷、食品安全、循環經濟等議題，環保餐廳需符合三大響應要點，包含「做好源頭減量」：不主動提供一次性餐具減少廢棄物產生、「使用在地食材」：優先選擇國產及當季食材、「推行惜食點餐」：提供客製化餐點或份量調整服務。

▲環保餐廳也推行惜食點餐，提供客製化餐點或份量調整服務，避免浪費。（圖／記者游瓊華翻攝）



南投縣環保局表示目前縣內環保餐廳家數為128家，皆符合相關規定，並有專業團隊不定期前往訪視，藉由現地勘查的方式，協助與輔導業者依循環保餐廳響應要點，落實環保作為與措施，並且降低對環境的負荷與減少廢棄物產生。

環保局局長李易書表示，為落實縣長許淑華「低碳領投．永續南投」施政理念，環保局積極宣導低碳永續與綠色旅遊的概念，期望透過吸引越來越多關注環保的消費者，進而促進南投綠色循環經濟的發展，也讓居民和遊客於選擇用餐餐廳時，可優先選擇環保餐廳，以鼓勵響應環保作為的餐廳業者。