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食策會打造「ISI平台」　引領食品供應商管理模式新革命

食策會打造「ISI平台」　引領食品供應商管理模式新革命（圖／食策會提供）

▲共創商機：ISI供應採購媒合交流會大合照。（圖／財團法人台灣食品產業策進會提供）

圖、文／財團法人台灣食品產業策進會提供

財團法人台灣食品產業策進會（食策會）主辦的「共創商機：ISI供應採購媒合交流會」，18日在台北花園大酒店盛大舉行，食策會 張斌堂董事長偕同食安辦公室 許輔主任、食品專家 潘志寬先生（前食藥署食品組組長）及全家便利商店 莊文龍品保副部長，與近70位食品業者共襄盛舉。食策會暨黑松集團 張斌堂董事長開幕致詞時表示，打造「食品供應商資訊整合平台（ISI平台）」初衷是希望藉由數位化整合平台協助食品產業進行供應商管理、加速進入交易階段，並整合食品產業所需的相關食安資訊，期望推動食品產業厚植食安管理，加速供應採購雙方合作及保障消費者的飲食安全。

食策會打造「ISI平台」　引領食品供應商管理模式新革命（圖／食策會提供）

▲財團法人台灣食品產業策進會張斌堂董事長開場致詞。（圖／財團法人台灣食品產業策進會提供）

行政院食品安全辦公室 許輔主任與食品專家 潘志寬先生活動致詞時說明，樂見食策會打造ISI平台，為我國食品產業提供有利且快速方便的資訊整合及供應商管理工具；全家便利商店 莊文龍品保副部長提及未來全家便利商店亦將評估納入ISI平台協助全家便利商店進行管理，為消費者把關。

食策會打造「ISI平台」　引領食品供應商管理模式新革命（圖／食策會提供）

▲行政院食品安全辦公室許輔主任肯定平台對食安管理的貢獻。（圖／財團法人台灣食品產業策進會提供）

食策會打造「ISI平台」　引領食品供應商管理模式新革命（圖／食策會提供）

▲左起依序為全家莊副部長、食安辦許主任、食策會張董事長、食品專家潘前組長、食策會邱執行長。（圖／財團法人台灣食品產業策進會提供）

活動以各界最關注的淨零碳排議題揭開序幕，由海洋大學食安所 林詠凱教授以「淨零時代下的碳焦慮與管理」為題，分享何為碳盤查與碳足跡，及國際食品相關產業減碳案例，深入淺出說明食品業者可以達到碳減量的機會點，提供減碳佈局指引，朝淨零碳排目標努力。

交流會中食策會引用史蒂夫．賈伯斯的經典名言「每過一段時間，就會有一項革命性的產品問世，並從此改變世界」形容ISI平台對於食品產業的意義，是改變過往管理模式的革命性工具；並以「從共享的想法出發，到引領食品供應商資訊整合」為主軸，說明比起單純的資訊共享，ISI平台的精神更著重於整合食品業者都需要的食安資訊；更從供應商管理的角度切入，利用數位化工具，分享如何應用「共同採認」、「專業查證」、「資料共享」三大理念，搭配「公司合法」、「責任保險」、「產品合規」、「管理制度」、「廠區衛生」等五星查證制度，優化源頭供應商管理。

活動另一個焦點為產業媒合交流活動，提供食品業者們自由媒合與交流的場合與機會；更邀請ISI平台取得五星查證的有興企業股份有限公司、焦唐楓餐飲文化股份有限公司、恒宜貿易股份有限公司、兆福蛋品科技有限公司等4家供應商會員，介紹公司及產品優勢，同時設攤展示供應的原料，並授獎鼓勵其食安管理的亮眼表現。

食策會打造「ISI平台」　引領食品供應商管理模式新革命（圖／食策會提供）

▲恒宜貿易、焦唐楓餐飲、兆福蛋品、有興企業等4家業者榮獲ISI 5星供應商殊榮。（圖／財團法人台灣食品產業策進會提供）

「ISI平台」是數位化時代下的一項革命性工具，推動食品業者在落實供應商管理的前提下，更能專注自身產品的食安管理，再將管理成果反饋於平台，讓優質的食品業者爭取更多交易機會，降低食安風險，提升市場競爭力，為我國食品產業盡一份心力。
 

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