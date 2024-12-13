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台中「和牛EMPEROR」賣過期肉遭起訴　離職員工吹哨領84萬獎金

▲和牛EMPEROR。（圖／記者游瓊華攝）

▲和牛EMPEROR被爆賣過期肉還喊告，檢方認為犯後態度不佳，建請法院從重量刑。（圖／記者游瓊華攝）

記者柯沛辰／綜合報導

台中頂級和牛燒肉店「和牛EMPEROR」今年4月被爆使用過期牛肉、醬料、冷麵及果汁等14項問題食材，卻狡辯是給員工訓練用的食材，還揚言提告「不實謠言」，最後被市府衛生局調查打臉，依食安法重罰168萬元，並勒令停業。台中地檢署本月13日偵結後，依詐欺取財、販賣逾有效日期食品等罪嫌起訴。食安處也將頒發吹哨者84萬元獎金。

台中市食安處今年4月接獲離職員工檢舉，經前往現場稽查，果真查獲14品項、總計261.4公斤的過期食材，除了當場封存，依食安法重罰168萬元，問題食材也已於今年8月銷毀。食安處表示，待業者罰鍰全數繳清後，將依實收罰款50％，核發檢舉獎金計84萬元。

▲台中頂級日本和牛燒肉店驚傳用過期「飛驒牛」。（圖／食安處提供）

▲餐廳使用過期「飛驒牛」。（圖／台中市食安處）

根據台中地檢署調查，日本籍坂本兄弟共同經營「和牛EMPEROR」，由天樂廣告行銷公司47歲日本籍社長坂本拓也掛名，35歲胞弟坂本斗志擔任餐廳實際負責人，並雇用同為日籍的25歲店長久保敦、42歲總料理長山添翔平。

餐廳於2023年10月20日採購一批神戶牛，明知肉品保存期限僅到同年12月3日，也自此未再採購任何神戶牛，卻仍標榜「台中日式燒肉店的最高峰」，並在今年1月至3月間以原價每份2700元的價格售予29名不知情的消費者食用，嚴重損害消費者健康及權益。

▲台中頂級日本和牛燒肉店驚傳用過期「飛驒牛」。（圖／台中市食安處提供）

▲144公斤過期肉品被查獲。（圖／台中市食安處）

對此，坂本斗志及山添、久保等人均不認罪，辯稱神戶牛很貴才沒繼續進貨，也有告知客人神戶牛賣完，以鹿耳島牛肉出餐，實際上沒有售出任何過期的神戶牛。山添坦承，144公斤過期肉數量太大，因此確實有讓員工拿過期肉來練習烹調，但成品通通丟棄，並未食用。

不過，檢方調查發現，無論是餐廳的IG、點餐機頁面，從去年12月至今年3月，餐廳一直都標榜販售神戶牛，送上桌的餐點也擺放「神戶牛」的肉牌，加上食安處核對銷售明細與業者說詞不符，因此不採信幾人辯詞。

檢方指出，審酌4人犯後態度不佳，狡辯卸責，還在社群平台否認犯行、聲稱不會賠償，態度惡劣，本月13日偵結後，依加重詐欺、違反食安法等罪將4人起訴，並建請法院從重量刑。

「和牛EMPEROR」位於西屯區大墩十九街，停業5個月後已易主，重新開張，新東家續留原餐廳80%員工，當中包括料理長山添翔平、店長久保敦也。至於為何不願意換店名？負責收購的黃小姐回應，因為原本店址沒改變，換名也無太大意義，相信時間可以證明一切。

 
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