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兄弟飯店用完餐「5人上吐下瀉」！業者：醫藥費、餐點全部支付

▲▼兄弟飯店,捷運南京復興站,南京東路,復興北路,捷運宅,捷運周邊房市。（圖／記者湯興漢攝）

▲兄弟飯店被爆出食安問題。（圖／記者湯興漢攝）

記者彭懷玉／台北報導

台北兄弟飯店近日被指控發生食安問題，一名顧客投訴，12月11日晚間帶家人至飯店用餐後，6歲小孩隔天開始嘔吐、腹瀉至天亮。隨後詢問同行親友，竟發現包括自己在內的5人全數出現食物中毒症狀，紛紛就醫。對此，兄弟飯店回應，已聯繫上對方，且承諾醫藥費、餐飲費用會全權支付。

有民眾投訴，12月11日到台北兄弟飯店「梅花廳」聚餐，不料，隔天6歲兒子開始狂吐、腹瀉持續至天亮，13日一早緊急就診，醫生判斷為食物感染，事後詢問同行友人，才發現5人全都上吐下瀉、全身痠痛，矛頭遂指向兄弟飯店。

▲兄弟飯店‧桂花廳 (單點吃到飽) 。（圖／記者黃士原攝）

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▲兄弟飯店桂花廳示意圖，非事發餐點。（示意圖／記者黃士原攝）

因顧客氣憤事發後致電兄弟飯店，卻得到「主管不在，稍後回覆」被冷處理，揚言向衛生局投訴。對此，兄弟飯店特助表示，事發第一時間「梅花廳」經理休假不在，但他在兩天後主動聯繫客人，針對客人就診的掛號費、當天的餐點費用，全部都會承擔起來。

特助說，目前正全面調查當日用餐記錄和食材來源，「因為食材每天均會進貨，且衛生局都有定時過來檢驗」，且這組客人點的項目是平常顧客會消費的品項，並不是特殊餐點，究竟是哪個環節出問題，仍等待衛生局檢驗後釐清。不過，目前Google評論上，該則一星食安留言已被刪除。

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