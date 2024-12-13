賣過期肉被抓！檢批「和牛EMPEROR」犯後態度不佳　建請從重量刑

▲和牛EMPEROR賣過期肉被抓，檢建請法院從重量刑。（圖／記者游瓊華攝）

記者白珈陽、劉人豪／台中報導



台中知名頂級燒肉店「和牛EMPEROR」今年4月爆出使用過期牛肉、醬料、冷麵等食材，遭衛生局勒令停業並開罰144萬元。台中地檢署指出，「和牛EMPEROR」販售已逾有效期限肉品，涉犯販賣妨害衛生飲食物品、三人以上共同犯詐欺取財、販賣逾有效日期食品等罪嫌，於日前偵查終結對餐廳社長坂本拓也、店長久保敦也、料理長山添翔平等3人及天樂廣告行銷公司提起公訴，審酌被告犯後態度不佳，建請法院從重量刑。



台中頂級燒肉名店和牛EMPEROR在4月份被爆出，店內存放大量過期食品，遭離職員工檢舉，台中市衛生局懷疑不少過期和牛恐被消費者吃下肚，勒令業者停業，還重罰144萬元。據了解，坂本兄弟檔共同開設和牛EMPEROR，哥哥掛名為負責人，實際上由弟弟經營店面。

台中地檢署表示，台中市政府衛生局於2024年4月間通報食安情資，經指派檢察官承辦，查扣餐廳食材進貨單據、菜單、銷售明細等資料。縝密偵辦發現，餐廳社長等人明知採購之肉品食材「神戶牛」已逾有效期限，仍標榜「台中日式燒肉店的最高峰」用語行銷，並餘2024年1至3月間以原價即每份 2700 元販售予29名不知情消費者食用，犯罪所得7萬8300元，嚴重損害消費者健康及權益。

▲料理長說法，因為擔心食材不夠用，才會重複叫貨，導致肉品囤放。（圖／記者游瓊華攝）

台中地檢署說明，「和牛EMPEROR」涉犯刑法第191條之販賣妨害衛生飲食物品、第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財、食品安全衛生管理法第49條第2項前段之販賣逾有效日期食品等罪嫌，於日前偵查終結，對餐廳社長、店長、總料理長等日本籍3人及天樂廣告行銷公司提起公訴，審酌被告犯後態度不佳，建請法院從重量刑，並聲請沒收犯罪所得7萬8300元。

和牛EMPEROR目前已易主經營，新東家續留原餐廳80%員工，當中包括料理長山添翔平、店長久保敦也。料理長山添翔平透露，當初144公斤過期肉係因為數量太大，也不知道該如何處理，所以只是保存在冷凍庫；至於過期的冷麵、味噌、濃縮汁等，則是離職員工遺留下來的，並強調「所有的過期商品都沒有進到消費者或員工的肚子裡」。

不過，山添翔平也坦承，確實有將過期肉讓員工拿來練習烹調、料理，但成品通通都丟棄，並沒有食用。被問到為何不願意換店名，負責收購的黃小姐則說，因為原本店址沒有改變，就算換名也沒有太大意義，認為時間可以證明一切。