獨家／北車排隊餐盒爆食安！便當裸放地上踩腳邊 「在地」美食變衛生隱患

▲北車排隊餐盒爆食安！便當裸放地上踩腳邊 「在地」美食變衛生隱患 。（圖／讀者提供）

記者王威智／採訪報導

民眾健康意識抬頭，加上工作方便，在車站的便當餐盒成為不少人首選，但現在卻出現健康餐盒反而可能讓你將細菌、病毒吃下肚的食安危機。近日，《ETtoday新聞雲》接獲讀者投訴，指出台北車站地下連通道M8出口附近主打健康輕調味的健康便當攤販，其便當存放方式備受質疑，部分便當盒竟直接放置地面，連塑膠袋都沒套著，不少消費者不知情地將「在地」美食吃進嘴裡。

投訴讀者還原現場情形，指出多次經過該攤位，發現有多個便當盒直接擺在地面上，工作人員在取餐時，不慎便當蓋鬆脫，隨後竟直接彎下腰，在地板上將便當蓋好後繼續販售。讀者形容，雖然攤位一旁有擺放推車與塑膠籃，但工作人員卻直接將便當擺放在地上，且工作人員穿著鞋子頻繁在便當盒周圍來回踩踏，這樣的操作讓人對食品衛生狀況感到極度擔憂。

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▲▼ 民眾健康意識抬頭，加上工作方便，在車站的便當餐盒成為不少人首選，被投訴便當攤位是每天下班時間總有許多民眾排隊購買 。（圖／讀者提供）



元培生物科技暨製藥技術系暨食品科學系教授林志城分析，地面存放食品確實存在風險。林志城教授表示：「地面往往是細菌和病毒的溫床，包括沙門氏菌、大腸桿菌等致病菌，這些微生物可以附著在食品包裝表面，進而污染食品。而鞋底帶來的污染物，可能含有化學殘留或其他病原體，更加劇了食品安全風險。」台北榮總毒物科醫師楊振昌補充道：「當便當蓋鬆脫後，便直接在地面蓋回便當盒，細菌可能直接接觸食物，增加食源性疾病的風險。」吃下肚恐存在隱患。

根據《食品良好衛生規範準則》，食品存放高度必須離地至少15公分，並應存放於架子或棧板上，防止地面污染。台北市衛生局表示，「本局目前沒有收到相關檢舉，車站販售便當的臨時攤販或是行動餐車，同樣要符合食品良好衛生規範準則的規定。」今日已針對相關攤位進行稽查，若發現違規將要求立即改進，並視情節開罰。

▲民眾震驚發現，員工將便當裸放地上踩腳邊 ，「在地」美食變衛生黑洞 。（圖／讀者提供）

對此，「給力盒子」回應表示，對於品牌加盟管理上的疏失深感抱歉，並強調將加強輔導與監管機制。他們指出，北車連通道的2間加盟分店為同一業主，為便宜行事迴避品牌總部定期稽查，將依加盟合約進行罰款及要求限期改善，必要時將解除加盟並收回品牌授權。品牌方強調：「食品衛生是給力盒子的首要準則，總公司將進一步強化加盟店的輔導與稽查，確保食品安全與品牌形象。」