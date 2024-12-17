獨／「請幫助我完成學業」建中畢業生1天募得74萬　留德夢不中斷

▲建中畢業的陳寬昕，在募資平台募款，順利踏上德國留學之路。（圖／陳寬昕提供）

記者楊惠琪／台北報導

「即使生活困難，但我從不放棄任何機會，努力學習至今，請大家幫助我繼續完成學業。」去年從建國中學畢業、來自低收單親家庭的陳寬昕，為了圓留學夢，在募資平台募得80萬元學費，目前在德國慕尼黑工業大學就讀，因當地物價超乎預期，四處打工也難支應後續學費，昨進行第二階段募資，不到一天就募到74萬元，讓他感動說：「我會更加努力，證明自己值得大家的鼓勵。」

陳寬昕接受《ETtoday新聞雲》採訪指出，他在成長階段歷經父母離異、陪伴童年的至親離世、父親罹癌、母親輕生，被迫成熟懂事，自己照顧自己。

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為了減輕家中經濟負擔，陳寬昕從小學開始，就打包學校的營養午餐回家當晚餐，每次校外教學的回條發下後，先勾上「不克參與」再交給父親簽名，即使鞋子太小了也不敢講，塞到不能穿才敢開口，導致現在腳趾向下彎曲。

「只有自己爬得更高，這個家才有機會翻轉。」困頓的家庭背景，成為陳寬昕追求卓越的動力，他從國小、國中都是唸資優班，高中進入建中人文社會科學資優班，成績總是名列前茅，高二更立下出國留學的志向，在募資平台提出「成為留德華的艱難旅途─德國留學募資計畫」，讓他順利踏上德國留學之路。

陳寬昕說，來到德國的前半年困難重重，除了要努力適應當地環境與生活外，也發現實際花費與預估有落差，房租比預期高出許多，為了省房租，搬了4次家，從每月1200歐元（約台幣4萬元）的單人套房，搬到每月600歐元（約台幣2萬元）的合租雅房，上學通勤約40分至1小時，也發生不少意外插曲，像是因慕尼黑暴風雪而受困、護照遺失、善意協助陌生人遭詐騙等。

陳寬昕說，雖然德國讀大學免學費，但宿舍難抽，原預估1年包含學雜費、交通費、住宿費與基本生活開銷約需65萬元，他申請的學程是3年6個學期，共需約195萬元，因此把募款計畫分成兩階段，第1階段先募集前3學期的100萬元，因家人贊助30萬元，募得80萬元。

他原以為靠著課餘時間打工、省吃儉用可以支應後續學費，但因德國高物價、打工收入不穩定，讓他不得不啟動第二階段募款。





▲陳寬昕展開第二階段募款，預計募資80萬元，不到一天就募到74萬元。（圖／陳寬昕提供）

陳寬昕去年募到的款項只能支應到明年1月，陳寬昕昨晚展開第二階段募款，希望能在75天內募得80萬元，支付接下來三個學期的生活費，結果上線不到24小時，截至今天下午3點，已獲得166人資助，募得超過74萬元，達成率已達92%。

為了不辜負捐款人的善心，陳寬昕把每項花費都清楚交代，在募資平台上記錄過去一年多來的經費開銷情況、課業表現、課餘兼職、留學生活，並在Line開設社群，向捐款人報告他的留學旅程，也說明第二次募款的經費計畫。

「這個世界實在贈與我太多！」陳寬昕說，第一次募資成功已經覺得不可思議，原以為第二次募款應該更加不容易，沒想到可以這麼快往目標邁進，募資專案不是自己追求夢想的踏腳板，短暫地跟社會索取之後，就只顧著自己眼前的路，一定會堅定初衷、更努力學習，未來做個對台灣社會有貢獻的人。