高雄少女走路上學遭撞倒性侵！涉案油漆工一、二審無罪　理由曝

▲高雄女高中生上學途中慘遭指侵。（示意圖／翻攝pakutaso網站）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄一名高中少女在上學途中，遭陌生男子騎車撞倒並壓地指侵，警方於7天後逮捕一名黃姓洗車工，黃男也自白犯案，不過審理時黃男翻供否認犯行，因證據不足，一、二審法官皆判黃男無罪。可上訴。

據了解，高雄一名高中少女小莉（化名）穿著校服，於2022年3月16日上午5時45分走在人行道，準備到捷運站搭車上學，半路突遭陌生男子騎機車撞倒在地。男子戴著口罩、穿一身黑，他將小莉壓制在地後，以手摀住她嘴巴，戴著工業手套強行對她指侵得逞。後因小莉不斷掙扎，又有人、車經過，男子丟下一句「不要跟他在一起」便騎車逃逸，小莉立即報警處理。

經過7天的調查，警方發現住在大寮區、36歲的黃姓男子涉嫌重大，警方認為黃男當天出門前，先用了2頂安全帽遮住車牌，穿著了黑色衣褲、戴工業手套出門，犯案後換掉全身衣物，改穿灰色上衣、淺色牛仔褲，犯案當下還記得戴著手套，避免留下指紋，企圖躲避追緝，經過黃男哥哥、爸爸的指認，確認監視器畫面中是本人。

警方前往黃男所在處搜索，找到了白色工業手套、變裝衣物等證據，黃男也坦承犯行，被帶回警局偵訊。黃男到案後，坦承性侵女學生，但他解釋，因為媽媽最近生病了，他需要服藥才能休息，精神狀況不佳，加上該名女學生長得像前女友，他不小心認錯了，才會犯下這種事，感到非常後悔。

黃男遭起訴後，法官裁定黃男30萬交保，但每週一、三、五必須到派出所報到，然而黃男因修理機車鍊條，不慎導致右手中指遭捲入斷裂分離，經送醫急診並急救手術後，將右手中指保存在腹部，因等待後續治療無法遵期報到，經法院撤銷至警局報到的處分，當時輿論都認為黃男就是犯人，斷手指為「報應不爽」。

▲黃男因中指斷裂，無法進行到派出所報到的處分。（示意圖／翻攝pakutaso網站）

不過審理時黃男又翻供，他表示當天他雖有騎車到附近加油站加油，但並沒有犯案。警方到家搜索時，對他全家人說這台犯案機車是從他們家騎出去的，只要有騎這輛車的人都要全部收押，如果承認，檢察官可能會因為自白釋放他們，所以他才跳出來認罪。

法官審理，認為女高中生對犯嫌身高印象為165公分至167公分，但黃男身高為178公分，另檢驗黃男當天騎的機車車廂，也難以放入換裝用的外套、褲子、鞋子及2頂安全帽，車牌也和犯嫌機車的號碼不符，且警方查扣並送鑑定的工業棉手套上，既沒有女高中生的DNA，也沒有黃男的DNA，因證據不足，判黃男無罪。

檢方再上訴，表示警方執行拘提時，只有一再周旋勸說，並無恫嚇或要求黃男認罪，且黃男自未成年起經常犯案，對於警訊、偵訊及羈押庭訊問等程序非常瞭解，不會誤解只要承認犯行就不會被羈押。此外，黃男除車上找到的平安符和紅色袋子等特徵和犯嫌機車相符，黃男家前也有空地可停車，但他卻將車停在需步行兩分鐘的停車場，還拿白色膠帶和剪刀變造機車車頭樣貌，又拿雨衣遮蓋車牌，並向家人表示機車不見了，種種不合理的疑點都表示黃男就是犯人。

二審法官認為，黃男和犯人的機車也有許多不同特徵，無法確認為同一輛車，而本案發生後，就算黃男在停車場的舉動不合理，也難以反推他就是犯人，判定檢察官提出的證據，不足以合理並充分補強黃男在偵查中被法官羈押訊問時的自白，判黃男無罪，駁回上訴。可上訴。

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