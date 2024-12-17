金門之光！爵士小鼓手李明書廈門奪金　暖爸天天陪練幫圓夢

▲金門之光！金城國中一年級李明書在「中央音樂學院」青少年藝術展拿下金獎 。（圖／記者林名揚翻攝，下同）



記者林名揚、吳佩蓁／金門報導

金城國中一年級李明書，日前參加於廈門市第八屆「中央音樂學院」青少年藝術展，在演樂器類爵士鼓小學F組獲得金獎，晉級到福建省與各縣市的前3名小鼓手同場競賽，在眾多強手競爭下，榮獲全福建省小學F組(五、六年級)第一名，展現絕佳實力，為金門爭光。

李明書表示，小時候因緣際會下接觸到爵士鼓，就此產生好奇和興趣，小學二年級開始爸爸買了人生第一套爵士鼓給他，在張中一老師的指導下開始了小鼓手學習之路。張爸爸每晚都會陪伴他練習1、2小時，努力從基本打點、節奏型、鼓棒控制、2拍/4拍過門等練習。

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李明書說：「第一次參加比賽時真的很緊張，為了比賽更常常花了近一個月的時間來準備，重復練習一首歌曲，為的就是能完美的演奏，也感謝家人和老師的指導。」

李明書獲得過2023年台灣國際金鼓獎國小C組(五、六年級)金獎，其它大大小小的獎盃也有14座，他表示今後也會繼續努力學習，練習更高階的技巧在比賽之中取得好的名次。

李明書的爸爸表示，希望明書能與在地藝文團體一起合作，更希望教育機構及學校的支持，讓更多有能力的同學為金門付出，一起為金門加油。