嘉藥餐旅系再創佳績　2024 IFBA賽勇奪兩大超級總冠軍

▲嘉南藥理大學餐旅管理系，在2024 IFBA國際交流暨餐飲大賽中再創佳績，共計奪下2個超級總冠軍、2金、4銀、1銅，充分展現嘉藥在餐飲專業教育上的用心與卓越。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

嘉南藥理大學餐旅管理系，繼西廚隊在印尼雅加達賽事中大放異彩後，飲調團隊及餐服團隊也在2024 IFBA國際交流暨餐飲大賽中再創佳績，共計奪下2個超級總冠軍、2金、4銀、1銅，充分展現嘉藥在餐飲專業教育上的用心與卓越，贏得各界肯定。

榮獲飲調組超級總冠軍的彭玉辰，從大一就加入餐旅系飲調團隊，她此次得獎作品為—「Rosemary」雞尾酒，選用檸檬伏特加、梅酒、檸檬汁及百香果糖漿，混和迷迭香、香茅葉與檸檬皮的特殊香氣，調製出口感酸甜、風味絕佳的雞尾酒，讓評審們讚不絕口。彭玉辰表示，每次比賽都是一次成長的機會，透過賽前準備、比賽實戰及賽後檢討，累積了寶貴的經驗。她建議學弟妹：「賽前努力練習，參賽時保持平常心，才能發揮最佳實力。」

在職業大專托盤競賽組拿下超級總冠軍的侯詠莘，當初因興趣與職涯需求加入餐服團隊，在吳正雄老師的鼓勵下，積極參賽並取得佳績。侯詠莘特別感謝吳老師的指導、餐服團隊同學們的鼓勵，以及自己堅持不懈的練習與努力的精神，讓她得以站上成功的舞台。

餐旅管理系主任戴揚飛表示：「學生們在國際舞台上屢創佳績，展現了他們的專業能力及努力不懈的精神。這不僅是學生的光榮，也是嘉藥餐旅系上師資團隊辛勤指導的成果。未來也將持續提供優質的教學資源，鼓勵學生們勇於挑戰，持續在各大競賽中嶄露頭角，為學校爭光，也為台灣餐飲業培育更多未來之星。