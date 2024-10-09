獨／辣妹網紅「闆娘」遺失通告費　警要她背鈔票流水號才能領

▲鈔票丟失了要去派出所認領，還得要背出鈔票號碼！Sunny非常傻眼！ 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

鈔票丟失了要去派出所認領，還得要背出鈔票號碼！網紅簡憶珊 Sunny在今年9月底遺失通告費，雖然有民眾撿到交到鼓山派出所，但沒想到 Sunny打電話去領取時，員警卻要求她背出鈔票上的流水號碼才能領回，當場讓 Sunny非常傻眼！

全案發生在9月23日下午，網紅張簡憶珊 Sunny 幫高雄市政府交通局拍攝宣傳短片，沒想到就在回家的路上把通告費掉了，有好心的民眾撿到後，幫忙送到鼓山分局的鼓山派出所，Sunny同時間也透過朋友幫忙打電話詢問沿途經過的派出所，有沒有人撿到這筆錢。

▲鈔票丟失了要去派出所認領，還得要背出鈔票號碼！讓他氣到寫在臉書分享 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

最後確認是在鼓山派出所，Sunny就打電話到鼓山派出所詢問，結果員警在電話中要求Sunny，描述信封外觀、內裝金額、丟失地點等，一一核對無誤後，竟要Sunny背出鈔票上的流水編號，否則無法讓她領回。

Sunny未透露這筆通告費的金額，但表示：「聽到警員這番話，當下我真的傻眼，有人能背得出來身上鈔票的流水編號嗎？」 最後為了回覆員警，只好打電話去問交通局的承辦人員，有沒有辦法幫忙提供鈔票流水號，但最後還是沒有辦法。後來，透過Sunny 的電話，交通局的承辦人員與警員溝通後，警員就才讓 Sunny 將錢領回。

「我要感謝拾金不昧的那位民眾，也要感謝有正義感的交通局職員，沒有這兩位，我丟失的錢可能領不回來」，Sunny 表示，她也要特別感謝鼓山派出所的承辦警員，感謝他細心查證，避免遭冒領，Sunny 強調，「今天我站出來陳述親身經歷，要讓民眾知道有可能這些事也會發生在你們身上，也要提醒警方，勿執法過當，造成民怨」。

針對此事，知名警眷谷百合痛批：「鼓山太扯，遺失物領回的相關規定中，並沒有要求失主必須出示鈔票號碼」。而對於這件事詢問鼓山分局，表示已經對這名員警進行懲處。