　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／辣妹網紅「闆娘」遺失通告費　警要她背鈔票流水號才能領

▲鈔票丟失了要去派出所認領，還得要背出鈔票號碼！Sunny非常傻眼！ 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲鈔票丟失了要去派出所認領，還得要背出鈔票號碼！Sunny非常傻眼！ 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

鈔票丟失了要去派出所認領，還得要背出鈔票號碼！網紅簡憶珊 Sunny在今年9月底遺失通告費，雖然有民眾撿到交到鼓山派出所，但沒想到 Sunny打電話去領取時，員警卻要求她背出鈔票上的流水號碼才能領回，當場讓 Sunny非常傻眼！

全案發生在9月23日下午，網紅張簡憶珊 Sunny 幫高雄市政府交通局拍攝宣傳短片，沒想到就在回家的路上把通告費掉了，有好心的民眾撿到後，幫忙送到鼓山分局的鼓山派出所，Sunny同時間也透過朋友幫忙打電話詢問沿途經過的派出所，有沒有人撿到這筆錢。

▲鈔票丟失了要去派出所認領，還得要背出鈔票號碼！Sunny非常傻眼！ 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲鈔票丟失了要去派出所認領，還得要背出鈔票號碼！讓他氣到寫在臉書分享 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

最後確認是在鼓山派出所，Sunny就打電話到鼓山派出所詢問，結果員警在電話中要求Sunny，描述信封外觀、內裝金額、丟失地點等，一一核對無誤後，竟要Sunny背出鈔票上的流水編號，否則無法讓她領回。

Sunny未透露這筆通告費的金額，但表示：「聽到警員這番話，當下我真的傻眼，有人能背得出來身上鈔票的流水編號嗎？」 最後為了回覆員警，只好打電話去問交通局的承辦人員，有沒有辦法幫忙提供鈔票流水號，但最後還是沒有辦法。後來，透過Sunny 的電話，交通局的承辦人員與警員溝通後，警員就才讓 Sunny 將錢領回。

「我要感謝拾金不昧的那位民眾，也要感謝有正義感的交通局職員，沒有這兩位，我丟失的錢可能領不回來」，Sunny 表示，她也要特別感謝鼓山派出所的承辦警員，感謝他細心查證，避免遭冒領，Sunny 強調，「今天我站出來陳述親身經歷，要讓民眾知道有可能這些事也會發生在你們身上，也要提醒警方，勿執法過當，造成民怨」。

針對此事，知名警眷谷百合痛批：「鼓山太扯，遺失物領回的相關規定中，並沒有要求失主必須出示鈔票號碼」。而對於這件事詢問鼓山分局，表示已經對這名員警進行懲處。

ET快訊
最美董座愛上刑事戰將！豪借林明佐2000萬：給你前妻當贍養費
快訊／汪建民長眠地曝光
快訊／新竹棒球場「大秘寶」爆案外案　高虹安秘書遭約談
獨／辣妹網紅遺失通告費　警要她背鈔票流水號才能領
28歲食品小開BMW　撞死路人
快訊／諾貝爾化學獎正式揭曉！　英美3學者共享殊榮
快訊／柯文哲競總主任周芳如現身北檢　證人身分遭約談
輔大女碩生遺體相驗　父母、兄妹4人抵台了！現身醫院一臉哀戚
打臉渣醫！　正宮氣到「腦充血」對話曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

KTV臨檢電子煙被驗出「喪屍煙彈」！20歲男被送辦傻眼

最美董座愛上刑事戰將！豪借林明佐2000萬：給你前妻當贍養費

彰化男上街理髮「騎到80公里外」南投山上　警手機定位找到他

快訊／新竹棒球場「大秘寶」爆案外案　廉政署約談市長秘書

快訊／台中帝國糖廠星泉湖赫見男浮屍！民眾驚嚇忙報警

開空殼公司幫逃稅、洗錢還搞詐騙　竹聯幹部+共犯等22人落網

獨／辣妹網紅「闆娘」遺失通告費　警要她背鈔票流水號才能領

查京華城金流！柯文哲競總主任周芳如現身北檢　證人身分遭約談

三峽奪命車禍！食品小開失眠駕BMW吃早餐　警局前撞死牽車男

空軍上兵打靶離奇亡！遺體相驗安排CT掃描　檢赴清泉崗基地尋真相

送完小孩上學回家途中翻車　媽啜泣酒測值0.62：是宿醉

謝祖武悼念「鐵頭」汪建民：最好的搭檔　長嘆一口氣「無法想像會這麼快..」

汪建民過世！享年56歲　辛苦抗癌7個月..曾崩潰：拜託帶走我

徐乃麟自認「跟楊繡惠真的很熟」　喊話「再來《衝衝衝》」：跟妳鬥嘴很好笑

空軍士兵清泉崗基地打靶　遭子彈貫穿臉部送醫不治

輔大馬來西亞女僑生遭撞亡　男友淚：願來世還能在一起

空軍上兵打靶亡...是家中認養獨子　里長陪母認屍：不敢讓阿嬤知道

徐乃麟聞汪建民癌逝哽咽落淚　曾「資助汪媽半年醫療費」：微不足道..

憾汪建民不敵病魔離世　小禎：他活在大家心中

徐乃麟.楊繡惠大和解？邀清再上《衝衝衝》

KTV臨檢電子煙被驗出「喪屍煙彈」！20歲男被送辦傻眼

最美董座愛上刑事戰將！豪借林明佐2000萬：給你前妻當贍養費

彰化男上街理髮「騎到80公里外」南投山上　警手機定位找到他

快訊／新竹棒球場「大秘寶」爆案外案　廉政署約談市長秘書

快訊／台中帝國糖廠星泉湖赫見男浮屍！民眾驚嚇忙報警

開空殼公司幫逃稅、洗錢還搞詐騙　竹聯幹部+共犯等22人落網

獨／辣妹網紅「闆娘」遺失通告費　警要她背鈔票流水號才能領

查京華城金流！柯文哲競總主任周芳如現身北檢　證人身分遭約談

三峽奪命車禍！食品小開失眠駕BMW吃早餐　警局前撞死牽車男

空軍上兵打靶離奇亡！遺體相驗安排CT掃描　檢赴清泉崗基地尋真相

新電價衝擊台鐵、北捷票價喊漲　陳世凱：TPASS月票不會漲

國旗彩繪稻田創意滿點　張善政邀民眾體驗國慶系列活動

KTV臨檢電子煙被驗出「喪屍煙彈」！20歲男被送辦傻眼

信用管制小幅度鬆綁　章定煊：賣壓區房價仍有傷害性

日高中正妹變健美女王　超狂身材曝！網歪樓讚嘆攝影師「很會」

驚訝被叫上一軍　許庭綸：盡量不要失誤

貨櫃三雄9月營收月減年增　萬海看Q4貨量穩健增長

Jessica四度來台「認有低血糖」　險在台上摔倒...一招優雅解決

最美董座愛上刑事戰將！豪借林明佐2000萬：給你前妻當贍養費

裕民9月營收年增52%　下周新交船淨利率約三成

凱蒂又暴走！浮誇甩頭應援　邊荷律看呆尬笑被嚇壞XD

社會熱門新聞

渣男名醫折磨網紅妻　腦溢血亡

網紅6寶媽當保母虐死2歲童！監視器曝愛心形象攏系假

小三「美女營養師」挑釁網紅正宮！　鹹濕床照訊息曝光

人夫無套車震女業務　衛生紙團露餡

美女營養師是小三！　網紅正宮被挑釁10年「腦溢血」亡

26歲空軍上兵是獨子！母認屍淚崩

輔大女碩生亡！　男友「天要塌了」淚：來世還在一起

高中生5樓墜下不治　校方啟動輔導機制

高雄已婚高中教官載女學生上摩鐵　最重將撤職

虐死2歲童！　「6寶媽網紅」正面照曝光

即／西濱快聯結車翻落高架橋　駕駛搶救不治

即／三峽28歲男開BMW打瞌睡！路人遭衝撞慘死

跟蹤正妹工程師偷拍　竹科色狼抓到了：是台積電員工

快訊／輔大女碩生車禍亡…家人心碎急訂機票！下午2時抵台

更多熱門

相關新聞

虐死2歲童！　「6寶媽網紅」正面照曝光

虐死2歲童！　「6寶媽網紅」正面照曝光

高雄一名宋姓保母育有6名子女，平時還經營臉書粉絲專頁，不料她去年2月間受委託照顧一名當時1歲多的陳姓男童，竟多次對其施暴，甚至推孩子去撞牆，導致陳童不堪虐打死亡，施虐過程全都被家中監視器拍下。橋頭地檢署4日偵結，依成年人故意傷害兒童致死等罪嫌提起公訴，並建請法院從重量刑。

高雄摩鐵淪「喪屍煙彈」分裝場　警逮3嫌

高雄摩鐵淪「喪屍煙彈」分裝場　警逮3嫌

高雄惡保母虐死2歲童起訴　社會局回應了

高雄惡保母虐死2歲童起訴　社會局回應了

颱風吹倒黑板樹壓壞車輛　求國賠吞敗

颱風吹倒黑板樹壓壞車輛　求國賠吞敗

玉竹商圈2間人氣名店被買下　新房東曝規劃

玉竹商圈2間人氣名店被買下　新房東曝規劃

關鍵字：

高雄鼓山sunny鈔票認領派出所交通局通告費

讀者迴響

熱門新聞

渣男名醫折磨網紅妻　腦溢血亡

汪建民「喪葬費籌不出來」社會局出手了！

快訊／央行房貸管制3大鬆綁　排除繼承、換屋

雙十節只放1天「大家要幹嘛？」答案超驚訝

「最有錢國家」排行出爐！台灣名次跌破眼鏡

獨／楊千霈回應婚變！「的確跟小孩都住台北」

汪建民女友首發聲臨終前跟她求婚　

洪榮宏21歲正妹女兒結婚了！「絕美婚紗照」曝光

網紅6寶媽當保母虐死2歲童！監視器曝愛心形象攏系假

陳沂揭「舉牌紅包不到1200去垃圾桶」新娘是網紅！

無法杜絕蟑螂　雙月無預警宣布創始「青島店」即日起關店

蔡尚樺球賽穿超辣！

汪建民生前最後一場錄影拄枴杖現身　

股票變壁紙！昶虹確定11／19終止上市　逾3萬股東血本無歸

欠2000萬！汪建民病逝付不出喪葬費

更多

最夯影音

更多

送完小孩上學回家途中翻車　媽啜泣酒測值0.62：是宿醉

謝祖武悼念「鐵頭」汪建民：最好的搭檔　長嘆一口氣「無法想像會這麼快..」

汪建民過世！享年56歲　辛苦抗癌7個月..曾崩潰：拜託帶走我

徐乃麟自認「跟楊繡惠真的很熟」　喊話「再來《衝衝衝》」：跟妳鬥嘴很好笑

空軍士兵清泉崗基地打靶　遭子彈貫穿臉部送醫不治

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面