　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

劉涵竹真的被坑！高雄運將「開後車廂+10元」…3年前已取消

▲劉涵竹先前不知道台南、高雄計程車開後車廂要收費。（圖／翻攝自劉涵竹臉書）

▲劉涵竹經常透過社群分享日常。（圖／翻攝自劉涵竹臉書）

記者賴文萱／高雄報導

前美女主播劉涵竹15日在臉書上分享，她在高雄搭計程車時，司機稱因打開後車廂放行李「必須加收10元」，讓她相當訝異，也引發網友熱議。對此，高雄市交通局表示，該項措施已於2021年公告取消，若駕駛未依規定加收，將依法開罰司機9000元至9萬元罰鍰。

劉涵竹近日在臉書分享，「第一次知道有這樣的規矩，原來在高雄跟台南，要計程車開後車廂放行李要加10元！心裡還是有點訝異耶！」她並稱，當下確實有些錯愕，還一度懷疑自己被「坑」，但也認為許多年長的司機幫忙搬運行李時，確實有體力上的負擔，因此多收10元也是合情合理。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼計程車,高雄市計程車,排班計程車,高雄計程車。（圖／高雄市交通局提供）

▲高雄計程車開後車廂要收費規定，3年前已取消。（圖／高雄市交通局提供）

劉涵竹的這段分享引發了許多網友的討論，對此，高雄市交通局主秘王志綱說明，本市計程車加收開後車廂服務費10元措施，已於2021年公告取消，並由計程車相關工會宣導駕駛依規定辦理。

若有駕駛未依規定，加收10元服務費，乘客可以提供搭車時間及地點、車號、駕駛姓名等資訊，交通局將請該名駕駛說明，若查證屬實，就會依公路法第77條第一項，處9000元到9萬元罰鍰。

ET快訊
LIVE／網紅不倫大23歲姨丈！身世富可敵國　齊柏林子被辱縣
啦啦隊女神國道遭追撞！「後半部全毀」玻璃狂噴
國台辦定調！吳慷仁參與太陽花已翻篇：認同一中加大支持
Lisa連換3戰袍！　蕾絲內衣S曲線吸睛
快訊／郝劭文老婆懷孕了！　甜吻孕肚緊摟愛妻
好市多「最正店員出車禍」　畫面曝光
海基會盼送梅花鹿給對岸！　取名「和和平平」
畫面曝光！齊廷洹怒丟鐘點費走人　女緊追狂道歉

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台灣少子化！2023年「貓狗登記數」多出新生兒近10萬

要台鐵節電遭質疑「車站不開冷氣」　陳世凱：服務品質不能降低

彭啓明為齊廷洹抱屈「絕非靠爸」　籲尊重講者：換成我就不再去

旅行社丟包、倒閉頻傳　觀光署：履約保證金500萬擬提高1倍

一堆人答錯！為何布丁總是「3個一組賣」　答案讓爸爸們哭了

不希望高鐵票價調漲　陳世凱：每年賺很多錢「電費漲影響不大」

《世界上最透明的故事》嚴禁暴雷　紙本限定賣到缺貨

台新GoGo卡「要跟LINE Pay掰了」　回饋調降！全場崩潰：太哭了

秋老虎回籠「明高溫飆破30度」　周六變天雨彈掃北東

國中講義遭質疑違反政治中立　教長：要求出版社更新勘誤

【濾了個寂寞】用了4年的空氣清淨機拆開看 才發現濾網包裝根本沒拆QQ

北韓炸毀「兩韓連接鐵路」　南韓從分界線以南開火反擊

貨輪靠泊基隆港撞岸上橋式機　眾人前「整座翻倒」3億沒了

男洗車突開後座 門差點被機器對折... #中國大陸

母女分別問爸穿搭好不好看　敷衍回應→高八度稱讚可愛

【獅子睡午覺】爽躺床各種翻身 起床發現鬃毛炸開一臉懵XD

趙小僑扮黑臉「打典典寶寶手心」　見她秒學..驚覺：不能這樣對她！

釘書機冷知識大會考！　台語名、製造年份難倒大家

郭雪芙聽「男友」噗笑　自嘲在深山還會被拍XD

高雄早餐名店「排煙管竄煙」　消防灌救...阿北一旁淡定吃

台灣少子化！2023年「貓狗登記數」多出新生兒近10萬

要台鐵節電遭質疑「車站不開冷氣」　陳世凱：服務品質不能降低

彭啓明為齊廷洹抱屈「絕非靠爸」　籲尊重講者：換成我就不再去

旅行社丟包、倒閉頻傳　觀光署：履約保證金500萬擬提高1倍

一堆人答錯！為何布丁總是「3個一組賣」　答案讓爸爸們哭了

不希望高鐵票價調漲　陳世凱：每年賺很多錢「電費漲影響不大」

《世界上最透明的故事》嚴禁暴雷　紙本限定賣到缺貨

台新GoGo卡「要跟LINE Pay掰了」　回饋調降！全場崩潰：太哭了

秋老虎回籠「明高溫飆破30度」　周六變天雨彈掃北東

國中講義遭質疑違反政治中立　教長：要求出版社更新勘誤

00887之亂！金管會認「完美小風暴」　櫃買2周內提查核報告

台灣山葉確定導入「新3缸仿賽重機」　時間落在明年第2季！

台灣少子化！2023年「貓狗登記數」多出新生兒近10萬

台9線草埔隧道休旅車自撞　40歲駕駛恍神釀禍...頭部受創送醫

毛孩常見疾病「寄生蟲」列前茅！醫：預防重於治療　寵愛食剋3D一次搞定

沖繩必吃拉麵！曾在九州拉麵票選擊敗一蘭　滿滿蔥芝麻融入豚骨湯

要台鐵節電遭質疑「車站不開冷氣？」　陳世凱：服務品質不能降低

郭智輝菲律賓送電論被砲轟　致歉坦言「忘記自己不是董事長」

車手頭槍決2車手！死者家屬被騙和解　1塊錢都沒拿到怒盼判死

新光金控搶親大戰暫落幕　金融業可以從中學到什麼？

生活熱門新聞

女師被「包腿8+9高中生」迷倒　對嗆網後急關IG

齊柏林兒子被酸靠爸　鍾東錦怒了

UNIQLO「1系列」特價仍難銷　大票1原因拒買

年薪破300萬美女工程師　花光積蓄搬來台現況曝

老公白目1舉動「裸體被公公看光」！妻怒吼

畫面曝！齊廷洹怒丟鐘點費走人...女承辦緊追道歉

苗栗縣長震怒「養出放肆部屬」！　齊柏林兒子回應了

今雨區擴大　「下最多」時間曝

嘉義好市多「正妹店員出車禍」　網：撞下去就有電話

女生「曖昧期試車」暈船　關鍵曝光

承辦人道歉補這句　齊柏林兒：火都上來了

齊柏林兒演講遭辱「靠爸餘蔭吃一輩子」

好市多巧克力藏巨肥白蟲！他傻：還在蠕動

打爆孫安佐「贏也不光榮！」　韓森回應二番戰戰帖

更多熱門

相關新聞

高雄小黃「開後車廂要+10元」　劉涵竹驚訝

高雄小黃「開後車廂要+10元」　劉涵竹驚訝

前美女主播劉涵竹近年成為節目《小姐不熙娣》班底，因甜美形象圈粉不少人，平時也會在社群分享日常，15日她在臉書上分享了一段在高雄搭計程車的經歷，近日結束高雄的工作，提著行李箱攔了計程車準備趕回台北，當她下車準備找錢時，司機表示由於她打開後車廂放行李，必須加收10元，她當時雖有些訝異，但趕著搭高鐵，便沒有多作爭論。

即／害中正預校42生食物中毒　廚房偷跑被抓包

即／害中正預校42生食物中毒　廚房偷跑被抓包

即／高雄工人摔落牆壁夾縫受困！命危搶救中

即／高雄工人摔落牆壁夾縫受困！命危搶救中

高雄林園漁網工廠火警！黑煙狂竄天

高雄林園漁網工廠火警！黑煙狂竄天

拆我屋者全家必死！高雄男「以死詛咒」拆遷工程　

拆我屋者全家必死！高雄男「以死詛咒」拆遷工程　

關鍵字：

高雄計程車劉涵竹交通局網友

讀者迴響

熱門新聞

小優爆新歡「男伴是已婚人夫」！正宮老婆懷二胎

「學霸網紅」身世擁台北最大礦場　不倫大23歲姨丈留鹹濕筆記

女師被「包腿8+9高中生」迷倒　對嗆網後急關IG

汪建民女友認了「想過跟他一起走」

齊柏林兒子被酸靠爸　鍾東錦怒了

UNIQLO「1系列」特價仍難銷　大票1原因拒買

34歲男遭自強號撞輾亡　絕命7分鐘來不及救

網紅「摩鐵激戰」大23歲姨丈13次　性愛筆記曝光

年薪破300萬美女工程師　花光積蓄搬來台現況曝

郭雪芙出道16年首度認愛了！一聽到「男友」瞬間噴

學霸網紅不倫「大23歲」姨丈　身分曝光是表特板美女

即／ASML財報暴雷「重挫13%」！半導體集體跳水

黃曉明女友評論伍佰的歌「猥瑣」

星巴克買1送1沒了！新CEO上任大砍折扣優惠

老公白目1舉動「裸體被公公看光」！妻怒吼

更多

最夯影音

更多

【濾了個寂寞】用了4年的空氣清淨機拆開看 才發現濾網包裝根本沒拆QQ

北韓炸毀「兩韓連接鐵路」　南韓從分界線以南開火反擊

貨輪靠泊基隆港撞岸上橋式機　眾人前「整座翻倒」3億沒了

男洗車突開後座 門差點被機器對折... #中國大陸

母女分別問爸穿搭好不好看　敷衍回應→高八度稱讚可愛

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面