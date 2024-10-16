劉涵竹真的被坑！高雄運將「開後車廂+10元」…3年前已取消

▲劉涵竹經常透過社群分享日常。（圖／翻攝自劉涵竹臉書）

記者賴文萱／高雄報導

前美女主播劉涵竹15日在臉書上分享，她在高雄搭計程車時，司機稱因打開後車廂放行李「必須加收10元」，讓她相當訝異，也引發網友熱議。對此，高雄市交通局表示，該項措施已於2021年公告取消，若駕駛未依規定加收，將依法開罰司機9000元至9萬元罰鍰。

劉涵竹近日在臉書分享，「第一次知道有這樣的規矩，原來在高雄跟台南，要計程車開後車廂放行李要加10元！心裡還是有點訝異耶！」她並稱，當下確實有些錯愕，還一度懷疑自己被「坑」，但也認為許多年長的司機幫忙搬運行李時，確實有體力上的負擔，因此多收10元也是合情合理。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲高雄計程車開後車廂要收費規定，3年前已取消。（圖／高雄市交通局提供）

劉涵竹的這段分享引發了許多網友的討論，對此，高雄市交通局主秘王志綱說明，本市計程車加收開後車廂服務費10元措施，已於2021年公告取消，並由計程車相關工會宣導駕駛依規定辦理。

若有駕駛未依規定，加收10元服務費，乘客可以提供搭車時間及地點、車號、駕駛姓名等資訊，交通局將請該名駕駛說明，若查證屬實，就會依公路法第77條第一項，處9000元到9萬元罰鍰。