「公車倒退嚕」撞超商！北市交通局長震怒　加重開罰大都會客運9萬元

▲北市信義區公車「屁股插進騎樓」。（圖／ETtoday攝影，下同）

【11月5日17：41更新 北市交通局加重裁罰金額】

記者袁茵／台北報導

台北市信義區松德路5日中午一輛大都會客運277路公車，整台車插入公寓騎樓內的超商與店家，大都會客運業務部協理魏光男表示，是因駕駛到站下車後，疏忽忘記拉手煞車，導致車子往後滑至商家，並承諾會賠償商家損失。台北市交通局長謝銘鴻獲悉後震怒，表示絕對不容許僥倖行事；公運處也表達公司未善盡管理責任，加重裁罰9萬元。

大都會客運5日中午12時35分，於松德站發生公車碰撞騎樓事故，經調查，277路公車駕駛正準備返站休息，駕駛未拉妥手煞車即離開駕駛座，導致公車倒退滑行，並碰撞民宅騎樓，造成屋簷裝潢損壞，所幸無人傷亡。

大都會客運業務部協理魏光男接受《東森新媒體ETtoday》電訪時回應，當時車上並沒有人，是駕駛已回到車站，並且下車要回報時，疏忽忘記拉手煞車，造成車子往外溜，隨即撞到商家，目前公司正在排除現場狀況當中，也承諾會負起商家損害賠償。

而台北市交通局表示，局長謝銘鴻獲悉後相當震怒，表示絕不容許僥倖行事，並指示公運處以最高標準裁罰，希望記取教訓。公運處也已依《公路法》進行裁處，要求大都會客運儘速完成受損民宅修繕及相關賠（補）償處理，公車業者肩負載運乘客安全，公共安全不容折扣，對此事將嚴厲進行議處，並要求業者提出改善報告。

至於裁處金額，公運處回應，該公司未善盡管理之責，裁罰3萬元；不過隨後公運處補充道，依公路法77條規定，加重處分裁罰9萬元。