要背鈔票流水號才能領！辣妹闆娘丟通告費遭刁難　鼓山警回應了

▲鈔票丟失了要去派出所認領，還得要背出鈔票號碼！Sunny非常傻眼！ 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

鈔票丟失了要去派出所認領，還得要背出鈔票號碼！網紅簡憶珊 Sunny在今年9月底遺失通告費，雖然有民眾撿到交給鼓山派出所，但沒想到 Sunny打電話去領取時，員警卻要求她背出鈔票上的流水號碼才能領回，當場讓 Sunny非常傻眼！對此，鼓山分局給了回應，表示「員警過度謹慎」。

鼓山分局調查之後，確認 Sunny投訴屬實，已對這名員警記申誡一次，並強調「鼓山分局鼓山所員警經民眾投訴於9月23日18時以電話詢問拾得物發還事宜，電話中因民眾無法提供證明且無法確定遺失現金金額，員警為求慎重，故要求該民眾提供鈔票編號。民眾於同日19時至派出所提供相關相片證明後，立即發還。經鼓山分局調查，員警於電話中與民眾應對上確有違失，本分局將依予以行政處分，並加強教育員警執勤態度與技巧」。

整起案件就是【Sunny闆娘私生活】的網紅張簡憶珊 Sunny 幫高雄市政府交通局拍攝宣傳短片，沒想到就在回家的路上把通告費掉了，有好心的民眾撿到後，幫忙送到鼓山分局的鼓山派出所，Sunny同時也透過朋友幫忙打電話詢問沿途經過的派出所，有沒有人撿到這筆錢。

▲鈔票丟失了要去派出所認領，還得要背出鈔票號碼！讓他氣到寫在臉書分享 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲交通局人員提供的鈔票流水號 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

最後確認是在鼓山派出所，Sunny就打電話到鼓山派出所詢問，結果員警在電話中要求Sunny，描述信封外觀、內裝金額、丟失地點等，一一核對無誤後，竟要Sunny背出鈔票上的流水編號，否則無法讓她領回。

Sunny未透露這筆通告費的金額，但表示：「聽到警員這番話，當下我真的傻眼，有人能背得出來身上鈔票的流水編號嗎？」 最後為了回覆員警，只好打電話去問交通局的承辦人員，有沒有辦法幫忙提供鈔票流水號，但最後還是沒有辦法。後來，透過Sunny 的電話，交通局的承辦人員與警員溝通後，警員就才讓 Sunny 將錢領回。