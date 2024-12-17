NCC地方文化推廣績優表揚　中嘉寬頻集團獲4項大獎肯定

▲國家通訊傳播委員會（NCC）委員王正嘉頒獎。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

國家通訊傳播委員會（NCC）於12月12日舉辦「113年度有線廣播電視系統經營者製作推廣地方文化內容節目評核績優表揚會」，中嘉寬頻旗下吉隆、雙子星、港都及慶聯有線電視憑藉卓越的地方文化節目製作水準，總共有四個節目榮獲優等，成為全國有線電視集團獲獎數最多的業者。

中嘉寬頻指出，自成立以來，長期致力於地方文化的推廣，從基隆到高雄，持續製作並播出反映地方特色的文化節目，並透過電視節目傳遞給全台觀眾，讓更多人了解並欣賞各地的風土人情與歷史故事。此次獲得補助的四個節目中，吉隆有線電視「基隆味」，以「職人味」、「古蹟味」及「藝術味」記錄基隆的在地文化特質。

▲中嘉寬頻吉隆有線電視獲獎節目「基隆味」。

中嘉寬頻表示，雙子星有線電視以「南島映紀」介紹台江及安平特有的鹽村聚落、自然生態以及人文歷史。港都有線電視的節目「聽我說故事」，以溫馨感人的敘事方式，紀錄高雄前鎮、小港以及木梓村的歷史更迭，傾聽市井小民在這座城市安身安居的故事。慶聯有線電視節目「Walk!野行」，踏遍左營、壽山以及六龜，深入報導當地的生態以及風土民情。

為鼓勵有線廣播電視從業人員持續創作、豐富有線電視地方節目，特舉辦「有線廣播電視系統經營者製作推廣地方文化內容節目計畫」之補助。中嘉寬頻此次獲獎的節目將安排在集團旗下各有線電視平台上播放，包含基隆、台北、新北、桃園、台南以及高雄等六個城市，讓更多觀眾有機會欣賞這些深具地方特色的節目內容，進一步提升台灣本土文化的能見度。未來中嘉寬頻也將持續投入更多資源，製作更多優質的地方文化節目，並為觀眾帶來更具影響力的文化體驗。

▲中嘉寬頻雙子星有線電視獲獎節目「南島映紀」。

▲中嘉寬頻港都有線電視獲獎節目「聽我說故事」。

▲中嘉寬頻慶聯有線電視獲獎節目「Walk！野行」。