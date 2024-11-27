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張淑娟控「周玉蔻用媒體強暴」　陳智菡：毫無作為的NCC就是幫兇

▲▼王鴻薇陪同張淑娟召開記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲王鴻薇陪同張淑娟召開記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

名嘴周玉蔻2022年烏龍爆料前中華民國小姐張淑娟和前立委蔣孝嚴不軌，法官昨日判決有期徒刑1年6月。張淑娟今（27日）召開記者會直言，當初在電視節目上潑糞時，周玉蔻的媒體強暴了我，和解下午茶怎麼喝？對此，立法院民眾黨團主任陳智菡表示，很想知道NCC主委、委員們，看到法官判決，把收視率建立在當事人苦痛上的周玉蔻一年半徒刑，作何感想？其實，毫無作為的NCC，早就是共犯幫兇。

陳智菡表示，張淑娟小姐稍早召開記者會，用不疾不徐的語調、清晰的論述，重述遭到媒體霸凌公審的過程，張淑娟特別提到當年該電視台自律委員會，是「多麼自律」、多麼懂得自我檢討。

陳智菡表示，該電視台自律委員會當年討論，與有婦之夫「滾床單」是不是負面形容詞的時候，竟有委員認為不是，因為這個周玉蔻主持的政論節目，在討論滾床單事件的期間，收視暴增。這種自律觀點，只能用奇葩形容。

陳智菡指出，傷害仍在，當年該電視台的主事者胡婉玲，現在已高升到國家中央通訊社當社長，上任那天還說，要持續作為「權威資訊來源的中流砥柱」。

陳智菡再指，不過，荒謬的自律委員會又豈止這一家?大家不妨到各電視台網頁，找一找他們針對被民眾檢舉投訴所做出的報告，大概就跟勞動部官官相護的產出「立意良善」有得拚。

陳智菡說，這時候，應該又有網友要問了，NCC呢?答案是早廢了。昨天本黨的林國成委員當面請教NCC，為何針對今年上千件民眾不滿新聞政論不實不公的投訴，NCC不但一件未開罰，內部諮詢會議不公開，連立委要求了解諮詢會議過程、會議委員名單NCC也都悍然拒絕?

陳智菡提到，林國成還稱，這些人緊緊握著行政資源與解釋權，把真相與正義蒙在黑布裡，掩護一大票躲在第四權背後，利用公眾資源惡意潑糞的無良「名嘴」橫行無阻，動輒對黨下令攻擊的對象，進行嚴重的言語霸凌與人格毀滅。

陳智菡批評，媒體的報導無遠弗屆，一日新聞或一時的評論訕笑，影響有如利箭，不查證就胡亂指控的嘴，賺的都是黑心錢。

最後，陳智菡強調，而NCC呢? 自己很想知道這些NCC主委、委員們，看到法官判決，把濫用言論自由、把收視率建立在當事人苦痛之上的周玉蔻一年半徒刑，大委員們作何感想？其實，毫無作為的NCC，早就是共犯幫兇。

▼台灣民眾黨立法院黨團主任陳智菡。（圖／記者湯興漢攝）

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