NCC地方文化內容推廣績優表揚　中嘉寬頻獲得四項大獎肯定

▲NCC地方文化內容推廣績優表揚，中嘉寬頻集團獲四大獎項肯定。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

國家通訊傳播委員會（NCC）於近日舉辦「2024年度有線廣播電視系統經營者製作推廣地方文化內容節目評核績優表揚會」，中嘉寬頻雙子星有線電視製作之節目「南島映紀」，憑藉卓越的地方文化節目製作水準榮獲優等。

中嘉寬頻雙子星指出，另集團旗下吉隆、港都及慶聯等有線電視亦獲優等，中嘉集團共拿下四個優等，成全國有線電視集團獲獎數最多的業者。

此次中嘉寬頻雙子星有線電視獲獎製作之「南島映紀」節目，主要想增進民眾對家鄉歷史文化的認識，透過學者歷史的解說、專業導覽員帶領走讀歷史現場，了解發生在這塊土地曾經的歷史事件，扎實推動地方本土教育，進而達到愛護家鄉的目的。

節目主題包含「穿越時光長廊、尋找鹽村記憶」，了解台南鹽業發展以及體驗昔日曬鹽辛苦。「在台江流域學習」紀錄產官學三方共同把台江流域當成學校，打造出一所與河海共生的流域學。「到安平上一堂歷史必修課」在台南進入400年之同時，重新走進安平這座魅力小鎮，尋找存在巷弄內400年的歷史現場。透過專家學者口述、踏查現場及各項活動紀錄，呈現臺南特有歷史文化。

中嘉寬頻自成立以來，長期致力於地方文化的推廣，從基隆到高雄，持續製作並播出反映地方特色的文化節目，並透過電視節目傳遞給全台觀眾，讓更多人了解並欣賞各地的風土人情與歷史故事。

為鼓勵有線廣播電視從業人員持續創作、豐富有線電視地方節目，NCC特舉辦「有線廣播電視系統經營者製作推廣地方文化內容節目計畫」之補助。中嘉寬頻此次獲獎的節目將安排在集團旗下各有線電視平台上播放，包含基隆、台北、新北、桃園、台南以及高雄等六個城市，讓更多觀眾有機會欣賞這些深具地方特色的節目內容，進一步提升台灣本土文化的能見度。未來中嘉寬頻也將持續投入更多資源，製作更多優質的地方文化節目，並為觀眾帶來更具影響力的文化體驗。