重提NCC委員名單進度　行政院：緊鑼密鼓徵詢中

▲行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

NCC組織法日前修正通過，將自12月1日起正式施行，現任代理主委翁柏宗屆時將卸任，行政院發文指定由現任NCC委員陳崇樹擔任代理主委一職。針對新任委員名單的提名進度，行政院發言人李慧芝今（28日）說，院長卓榮泰正緊鑼密鼓徵詢中，確定後就會送立法院審議。

原NCC主委陳耀祥、副主委翁柏宗、委員王維菁、林麗雲4人任期到7月31日止，行政院4月底依法提名翁柏宗、陳炳宏分別為委員兼主委、副主委，以及新任委員羅慧雯及詹懿廉，並將4人名單函送立法院審查，但至今仍卡關。

考量時間因素，行政院後續依法請翁柏宗自8月1日起延任，並代理主委職務。但NCC組織法修正案將在12月1日起正式施行，因刪除延任條款，翁柏宗無法繼續代理主委。行政院昨表示，已指定由現任NCC委員陳崇樹自12月1日起先行擔任NCC代理主委。

針對NCC名單的部分，李慧芝說，昨天行政院已指定通傳會現任委員陳崇樹自12月1日開始先行代理主委職務。立法院修法後，NCC的委員名單調整，行政院方面正緊鑼密鼓徵詢中，確定後就會送立法院審議。

媒體追問，未來名單的調整範圍為何？是部分調整還是全面重提？李慧芝說，對於NCC的委員名單，因為現在這部分行政院還在等待院長的徵詢中，這部分目前也還沒有進一步說明。