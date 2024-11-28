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行政院通過打詐綱領2.0　5面向、3目標全面抑制詐欺犯罪危害

▲▼行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

為有效應對不斷進化的詐欺犯罪型態，行政院於今(28)日院會通過「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，以「識詐」、「堵詐」、「防詐」、「阻詐」、「懲詐」5大面向推動跨部會合作，並將「運用AI防制、深化跨境合作、監管關鍵產業、加強被害保護」列為規劃重點，訂出「強化防詐意識、減少發生數、降低財損數」3大目標，全面抑制詐欺犯罪危害，為國人打造更安全的生活環境。

內政部長劉世芳指出，近年資通訊發展飛快，人工智慧、虛擬資產蓬勃發展，詐騙集團不當利用科技工具，致使詐欺犯罪惡潮席捲世界各國，我國亦遭受侵襲。有鑒於此，政府自111年6月起實施「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，推行各項措施，加強防護民眾財產安全，避免情況更加惡化。

賴清德總統多次宣示「詐騙零容忍」，並要求行政院及各部會應傾全力打擊詐騙。過去半年來，行政院督同內政部及相關部會攜手推動「打詐新4法」立法，獲得立法院朝野黨團及社會大眾高度支持。內政部為喚醒大眾防詐意識，也公布「打詐儀錶板」，公開揭示詐騙趨勢，獲得民眾高度肯定。

劉世芳表示，「打詐新4法」通過後，各部會制定相關子法及配套措施，並同步研修「打詐綱領」2.0版，重行檢討各項策略及具體措施，使二者可以相輔相成，發揮加乘效果。

劉世芳說，本次「打詐綱領」2.0版並調整原有的「識詐」、「堵詐」、「阻詐」、「懲詐」4大面向架構，新增由數位發展部統籌的「防詐」面向，延續政府跨部會合作機制，共同打擊詐欺犯罪。

「識詐」面向由內政部統籌，強化宣導教育，建立青少年正確法治觀念、強化學生族群防詐免疫力；結合民間團體公私協力，分齡分眾推出主題式反詐宣導，加強網路推播能量。具體的目標包括宣導資訊觸及人次預計每年5000萬人次、每年寄送1.4億則防詐簡訊、每年舉辦500場加強法治觀念教育宣導等。

「堵詐」面向由NCC負責，將督導電信事業介接指定資料庫輔助核對用戶身分，限制高風險用戶申辦電信服務；建立非本國籍預付卡用戶查詢流程，對已出境或逾期停留的用戶落實KYC，必要時予以停斷話；與刑事警察局165專線建立聯防機制，用戶被通報涉詐達一定次數即列為高風險用戶，限制其門號申辦；強化商業簡訊檢查，帶有網址連結須事前檢查及登錄。

在「防詐」方面，數發部說，將聚焦數位經濟防詐措施為核心，從「防制網路詐騙廣告」、「遏止詐騙網站」、「建立政府專屬短碼簡訊發送機制」、「加強電商業者資安維護」、「防制第三方支付詐騙」、「防制遊戲點數成為詐騙工具」等六大策略著手，期能從數位經濟產業源頭防堵詐欺犯罪危害，降低詐騙受害事件。

「阻詐」面向由金管會負責，將推出5大精進措施，第一，推動建置「疑涉詐騙境內金融帳戶預警機制」、第二，督導金融機構辦理防杜人頭公司戶之強化措施、第三，督導發卡機構加強信用卡交易監控機制、第四，配合詐欺犯罪危害防制條例推動VASP相關阻詐規範、第五，配合推動VASP業者自律管理。

「懲詐」面向由法務部負責，將強化公私合作、提高查緝比例；另外，也會強化犯罪被害人保護，提高損害填補比例；強化詐欺犯罪宣導，提高民眾識詐防禦比例。

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