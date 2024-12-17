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關山社區轉角幸福來得太突然　「奉茶亭」提供外出民眾解渴

▲「奉茶亭」提供外出民眾解渴不便。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲「奉茶亭」提供外出民眾解渴不便。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

民眾路過台東縣關山鎮豐泉里的一轉彎處發現竟多了意外驚喜，原來是突然多了一座飲水機在路旁還提供自由飲用。設置地點的慈濟輔具平台志工表示，飲水機為昔日服務於「關山慈濟醫院」而以父母的名義所捐贈的，設在路旁除了可以讓運動或路過的民眾口渴時可以飲用，飲水機周邊設有休憩座椅和裝置藝術可以讓民眾拍照打卡。

2022年3月慈濟基金會選在關山鎮豐泉里的舊社區活動中心揭牌成立「慈濟關山環保輔具平台」，免費提供行動不便或是年長者生活輔具使用。成立至今讓許多需要的民眾不僅感受申請便利且即時，更因毋需額外付費亦減輕不小的家庭負擔。由於該據點初期因無明顯地標常會造成「路過」錯過的情形，後來除了建立電子地圖定位外，如何能吸引目光投向而「奉茶」的加入儼然成為新招式。

慈濟志工卓瓊華說，曾在關山慈濟醫院擔任行政主任的楊柏勳調離後有時間仍會回來訪友，得知關山成立輔具平台和環保回收站相當開心，瞭解需求後即表達想以父親楊深潭、母親楊林壁緞名義捐贈飲水機。原本出發點是供志工們解決飲水不便的問題，後來經討論後決定擴及大愛作為「奉茶」亭。臨近自行車道和紅石林道許多前往運動、遊憩的民眾，能方便飲水止渴也推廣環保愛地球的意識。

卓瓊華說，關山慈濟輔具平台營造良善與愛的交流，如今「奉茶亭」的啟用又何嘗不是；不僅有慈濟人捐贈加上社區志工包括陳泰郎、賴陽喜、顏府駐等協助裝設油漆及營造趣味打卡點；各式各樣的茶壺還可以藉由「借位」方式拍照打卡相當有趣，圍牆上更有生動活潑的陶瓷寶寶等。或許下次來到慈濟輔具平台、資源回收站、或是路過的民眾，別忘了來「奉茶亭」歇歇腳、喘口氣、喝杯茶感受熱情關山的甘甜好滋味。

▲「奉茶亭」提供外出民眾解渴不便。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲「奉茶亭」提供外出民眾解渴不便。（圖／記者楊漢聲翻攝）

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為民服務奉茶亭台東

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