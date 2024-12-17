台東防災網絡再進化　台東縣府感謝義消弟兄共同建造安全家園

▲台東縣今年度年終義消幹部座談會。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣義勇消防總隊17日於禾風新棧度假飯店3樓宴會廳舉行「113年度年終義消幹部座談會」，會議中除消防局業務單位及各幹部討論未來推動工作事項、策進作為等，以凝聚義消同仁向心力外，台東副縣長王志輝由消防局長管建興陪同特臨會場，並代表縣長頒發台東縣今年度義消屆齡榮退及義消總隊新進顧問聘書等獎項，感謝他們一年的辛勤付出與奉獻。

王志輝在致詞特別代表縣長饒慶鈴感謝義消兄弟姊妹及消防同仁在過去一年來執行各項災害防救工作的辛勞，如花蓮0403地震及下半年山陀兒、康芮等颱風接連侵襲臺東轄區時，總是第一時間進行災害處理，站在守護臺東縣民生命財產安全的第一線。王副縣長表示，義消隊伍的辛勤付出，不僅讓臺東縣在災害面前更加堅韌，也為社會和家園提供了強而有力的保護。

此外，為持續打造縣內鄉親幸福安居的環境，除藉用民間義勇消防人員的協勤支援外，自今年8月1日起，台東縣消防局進行了組織調整，增設４副大隊長員額以提升各大隊的指揮效率，並新設立了「民力運用及訓練科」與「資通作業科」，以更好地整合資源與應對災害挑戰，也相信新組織將會帶來新氣象，透過不斷的革新，台東的防救災體系必定能提高效能。

今年，在「遠見雜誌」縣市長施政滿意度調查中，台東縣長饒慶鈴榮獲「五星縣長」頭銜，而在「公共安全與消防」項目台東縣中排名全國第三。王志輝代表縣長感謝全體義勇消防人員的無私奉獻，並強調正是由於大家的努力及犧牲奉獻，讓台東的防災救災網絡更加緊密，能在每一次災難中迅速反應與應對；未來也會持續辦理各項專業訓練及充實汰新各項裝備器材，讓義消隊伍的專業能力持續提升，進而更有信心與效率面對往後的各種挑戰。