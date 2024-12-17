粗心醫紗布忘在患者體內！　他被迫「二次手術」慘死

▲日本一名男子接受心臟繞道手術時，醫師誤將紗布遺留在體內，而他在接受二次手術後，卻引發膿胸死亡。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

日本大阪府松原市「松原德洲會醫院」2010年發生一起醫療事故，在替一名70多歲男性進行心臟手術時，將紗布遺留在患者體內，後續為了取出紗布又再度進行了一次手術，導致該名男病患病情惡化，最終不幸去世。事後家屬提告，向院方求償6700萬日圓（約新台幣1412萬元）。經大阪地方法院調解，雙方最終於12月11日達成和解，院方同意支付1000萬日圓（約新台幣210萬元）和解金，並向遺屬謝罪致歉。

根據《讀賣新聞》報導，訴狀內容指出，該名男性病患2010年3月接受心臟繞道手術（冠狀動脈旁路移植）及人工血管置換手術。然而手術後不久，患者就出現發燒等身體不適症狀，醫院進行電腦斷層掃描檢查後，才發現醫療團隊在手術過程中，不慎將紗布遺留在患者體內。

術後11天，醫院為了取出紗布再次替患者進行手術。然而該名患者本來左肺功能就已經幾乎喪失，隨著二次手術，肺部狀態進一步惡化，最終於2012年12月因慢性膿胸病逝。

患者家屬指出，醫院在手術及術後的呼吸狀態管理存在嚴重疏失，並於2015年10月提起訴訟。經過調解，醫院方面承認將紗布遺留在體內的醫療疏失，以及為了取出紗布的二次手術對患者的呼吸狀態造成負面影響，並正式向死者及家屬謝罪道歉，雙方最終達成和解，並由院方向家屬支付1000萬日圓（約新台幣210萬元）和解金。