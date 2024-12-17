櫻花妹丟Airpods「定位顯示在台灣」！街訪畫面曝　台網：好丟臉

記者王佩翊／編譯

擁有5.4萬人追蹤的知名網路日文教學粉專「Nao老師・鬧日語」分享了一段日本節目的街訪內容，沒想到影片卻意外引發台灣網友熱議。原來是有一名日本女子在接受街訪時表示，自己的Air Pods Pro遺失後，經定位竟然發現「耳機跑到台灣」。台灣網友看完影片懷疑是台灣人順手牽羊別人的耳機，並直呼「真的好丟臉」。

「Nao老師・鬧日語」近日分享了一段日本談話節目《月曜夜未央》的播出片段，其中有一名日本女性分享了自己的經歷。她表示，原本自己是使用Air Pods Pro，但是不慎在東京都的龜戶搞丟了，隨後她使用iPhone的尋找功能，搜尋自己的耳機，沒想到卻發現耳機的定位竟然從日本跑到台灣。

她隨後向節目工作人員展示「尋找功能」的畫面，其中顯示她遺失的Air Pods Pro就出現在台灣南部。她還婉轉表示，「之前台灣發生地震時，我還很擔心，不知道拿著我的Air Pods Pro的人是否安全，結果看到他若無其事地在高爾夫球場玩。」

該名女子最後笑稱，自己如果去台灣，一定要把Air Pods Pro拿回來。不過這段影片也引發台灣網友討論，許多網友尷尬表示，「真的好丟臉，去日本也要偷東西」、「能打高爾夫球卻連耳機都要侵占」等。