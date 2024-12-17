罷免總統恐受阻！南韓憲裁3名法官「由誰任命」？執政黨鞭給答案

▲南韓憲法裁判所。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅3日緊急發布戒嚴，派遣軍警封鎖國會、強闖中選會，涉嫌主導內亂，14日遭到國會以204張贊成票通過彈劾，目前總統職務由國務總理韓悳洙代理。如今，憲法裁判所（憲法法庭）將針對彈劾案進行辯論、審理、裁決，不過還有3名法官缺額須由總統任命。對此，執政黨表示，韓悳洙無權任命法官。

南韓憲法裁判所由9名法官構成，然而因3名法官期滿退休，目前只有6名法官在職，這3名法官的缺額須由執政黨、在野黨提名人選，最後透過總統任命就職，不過由於尹錫悅已因國會通過彈劾而停止總統職務，其職務由國務總理韓悳洙代理。

對此，南韓執政黨國民力量院內代表權性東持反對意見，認為直到憲法裁判所通過國會彈劾、確定罷免總統尹錫悅，否則「暫代」總統職務的韓悳洙無權任命3名憲法裁判所的法官。

▲南韓執政黨國民力量院內代表權性東。（圖／達志影像）

根據《韓聯社》，隨著韓東勳昨（16）日記者會上正式請辭黨代表一職，目前國民力量即將再度回到「非常對策委員會」體制，由院內代表權性東代理黨代表，針對共同民主黨不斷以「彈劾韓悳洙」為條件，向韓施壓必須加快腳步推動任命憲法裁判所3名缺額法官之程序，權姓東表達反對意見。

權性東今（17）日在國會召開院內對策會議時表示，「雖然在總統職位空缺時，代理總統可以任命憲法裁判所的法官；不過，若總統只是被停止職務，則代理總統不應任命法官。為了穩定國政，代理總統可在相當部分積極行使總統權限，且必須如此。但是，憲法裁判所身為獨立的憲法機構，任命3名法官的權限行使範圍，更應審慎評估。」

▲南韓憲法裁判所6名現任法官，從左上（順時針）依序為鄭亨植、文炯培、金福馨、李美善、鄭貞美、金炯枓。（圖／達志影像）

權性東舉過去朴槿惠遭到彈劾時，時任國務總理黃教安代理行使總統職權為例，「直到憲法裁判所通過國會彈劾訴追案、在裁決中罷免總統朴槿惠以後，代理總統黃教安才任命由大法院所推薦的憲法裁判所法官。」

權性東批評共同民主黨態度髮夾彎，「回顧朴槿惠遭到彈劾時的政局，當時共同民主黨批評黃教安行使憲法裁判所法官任命權，是破壞民主主義的行徑。然而如今，共同民主黨卻想加快速度任命法官，這與過去的主張呈現180度大轉變。」

權性東認為，共同民主黨不斷推動各部首長、放送通信委員長、檢察官們的彈劾案，才會導致如今憲法裁判所法官出現空缺。他呼籲，共同民主黨應停止向韓悳洙施壓，反省過去自己的主張。

▲南韓國會14日表決尹錫悅彈劾案，共同民主黨院內代表朴贊大呼籲投票。（圖／路透）

對於執政黨的態度，共同民主黨院內代表朴贊大表示，黨內將會加快由國會所推薦的3名法官之任命程序。對於權性東的說法，朴贊大怒批「簡直是胡說八道」，認為總統的職責只是在於任命由國會選出推薦的3名人選，「代理總統無法任命法官？這只不過是文字遊戲罷了。」

朴贊大呼籲，執政黨國民力量在彈劾審判程序上不應動用拖延戰術，而是必須儘快協商人事聽證會的時程，「為了能夠讓憲法裁判所通過對於內亂主謀的彈劾（罷免），民主黨將致力儘快終止亂象。」

據悉，3名法官缺額由國會提名，共同民主黨提名鄭桂先、馬恩赫，國民力量提名趙漢暢。