　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

罷免總統恐受阻！南韓憲裁3名法官「由誰任命」？執政黨鞭給答案

▲▼南韓憲法裁判所。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓憲法裁判所。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅3日緊急發布戒嚴，派遣軍警封鎖國會、強闖中選會，涉嫌主導內亂，14日遭到國會以204張贊成票通過彈劾，目前總統職務由國務總理韓悳洙代理。如今，憲法裁判所（憲法法庭）將針對彈劾案進行辯論、審理、裁決，不過還有3名法官缺額須由總統任命。對此，執政黨表示，韓悳洙無權任命法官。

南韓憲法裁判所由9名法官構成，然而因3名法官期滿退休，目前只有6名法官在職，這3名法官的缺額須由執政黨、在野黨提名人選，最後透過總統任命就職，不過由於尹錫悅已因國會通過彈劾而停止總統職務，其職務由國務總理韓悳洙代理。

對此，南韓執政黨國民力量院內代表權性東持反對意見，認為直到憲法裁判所通過國會彈劾、確定罷免總統尹錫悅，否則「暫代」總統職務的韓悳洙無權任命3名憲法裁判所的法官。

▲▼南韓執政黨國民力量院內代表權性東。（圖／達志影像）

▲南韓執政黨國民力量院內代表權性東。（圖／達志影像）

根據《韓聯社》，隨著韓東勳昨（16）日記者會上正式請辭黨代表一職，目前國民力量即將再度回到「非常對策委員會」體制，由院內代表權性東代理黨代表，針對共同民主黨不斷以「彈劾韓悳洙」為條件，向韓施壓必須加快腳步推動任命憲法裁判所3名缺額法官之程序，權姓東表達反對意見。

權性東今（17）日在國會召開院內對策會議時表示，「雖然在總統職位空缺時，代理總統可以任命憲法裁判所的法官；不過，若總統只是被停止職務，則代理總統不應任命法官。為了穩定國政，代理總統可在相當部分積極行使總統權限，且必須如此。但是，憲法裁判所身為獨立的憲法機構，任命3名法官的權限行使範圍，更應審慎評估。」

▲▼南韓憲法裁判所6名現任法官，從左上（順時針）依序為鄭亨植、文炯培、金福馨、李美善、鄭貞美、金炯枓。（圖／達志影像）

▲南韓憲法裁判所6名現任法官，從左上（順時針）依序為鄭亨植、文炯培、金福馨、李美善、鄭貞美、金炯枓。（圖／達志影像）

權性東舉過去朴槿惠遭到彈劾時，時任國務總理黃教安代理行使總統職權為例，「直到憲法裁判所通過國會彈劾訴追案、在裁決中罷免總統朴槿惠以後，代理總統黃教安才任命由大法院所推薦的憲法裁判所法官。」

權性東批評共同民主黨態度髮夾彎，「回顧朴槿惠遭到彈劾時的政局，當時共同民主黨批評黃教安行使憲法裁判所法官任命權，是破壞民主主義的行徑。然而如今，共同民主黨卻想加快速度任命法官，這與過去的主張呈現180度大轉變。」

權性東認為，共同民主黨不斷推動各部首長、放送通信委員長、檢察官們的彈劾案，才會導致如今憲法裁判所法官出現空缺。他呼籲，共同民主黨應停止向韓悳洙施壓，反省過去自己的主張。

▲▼南韓國會14日表決尹錫悅彈劾案，共同民主黨院內代表朴贊大呼籲投票。（圖／路透）

▲南韓國會14日表決尹錫悅彈劾案，共同民主黨院內代表朴贊大呼籲投票。（圖／路透）

對於執政黨的態度，共同民主黨院內代表朴贊大表示，黨內將會加快由國會所推薦的3名法官之任命程序。對於權性東的說法，朴贊大怒批「簡直是胡說八道」，認為總統的職責只是在於任命由國會選出推薦的3名人選，「代理總統無法任命法官？這只不過是文字遊戲罷了。」

朴贊大呼籲，執政黨國民力量在彈劾審判程序上不應動用拖延戰術，而是必須儘快協商人事聽證會的時程，「為了能夠讓憲法裁判所通過對於內亂主謀的彈劾（罷免），民主黨將致力儘快終止亂象。」

據悉，3名法官缺額由國會提名，共同民主黨提名鄭桂先、馬恩赫，國民力量提名趙漢暢。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
《紅白》首波超狂卡司　名單曝光！
快訊／多名立委蓋錯！　投票結果出爐
家中搜出3000萬！Fans17和爆料公社「同一夥人」
快訊／不只黃珊珊！3藍委也蓋錯、1藍委缺席
柯文哲遭爆「屯田計畫」要募20億　律師：還好檢廉阻止小草被吸
快訊／盧秀燕震怒！下令追查全市有前科的教職員工
台中棒球教練涉性侵25球員！18年前前科曝光
FANS 17超級分潤「91拆帳」　狂吸少女私密片
LIVE／少棒隊淪後宮！狼教練涉性侵25人還拍片　黃珊珊蓋錯

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

9歲童騎單車跌倒　車輪螺絲「插進頭骨1.8公分」恐怖畫面曝光

罷免總統恐受阻！南韓憲裁3名法官「由誰任命」？執政黨鞭給答案

愛黛兒這首歌聽不到了！巴西作曲家控抄襲　法官下令「全球下架」

英男大生「被控性侵」崩潰退學！帶母親骨灰輕生　最後遺言曝光

26歲男公園被「自己養的3隻惡霸犬」活活咬死　旁觀者救人也重傷

乘客「鬥毆互咬」畫面曝！空姐制止無用　飛機迫降延誤4小時

軟銀將投資美國1000億美元　孫正義：投資AI相關

「機上100頭豬太臭」機師崩潰　飛機緊急降落百慕達259乘客滯留

尹錫悅「拒收」法庭文件！　南韓憲裁：7天以內必須交出答辯狀

超危險！「放射性物質」在機場離奇消失　西班牙急尋下落

同事拖地撞倒整櫃螺絲 同事笑：撿不完了

坤達.楊祐寧合唱〈放手〉 柯佳嬿PO影片：喝多少？#星光雲reels

【地表最強戰車】M1A2T首批抵台！深夜運送畫面曝

【新郎跳得更騷】結婚典禮進場新郎與新娘尬舞嗨爆！

陳華「伴奏突消失」 臨危不亂秀清唱實力#星光雲reels

嘉明湖山屋下雪了！ 山友嗨喊：越來越大囉

【沉默挑戰變出櫃挑戰】男店員街頭挑戰禁言60秒 整人的卻反被同事嚇爛XD

【道地台灣味應援】嗩吶版《台灣尚勇》超魔性旋律聽了熱血沸騰！

【開箱長輩冰箱】一打開全部塞滿滿　還翻出過期11年的骨董食物

【就叫你走開！】「嗨嗨鵝鵝～」下一秒鵝群暴衝他嚇得緊急撤離

9歲童騎單車跌倒　車輪螺絲「插進頭骨1.8公分」恐怖畫面曝光

罷免總統恐受阻！南韓憲裁3名法官「由誰任命」？執政黨鞭給答案

愛黛兒這首歌聽不到了！巴西作曲家控抄襲　法官下令「全球下架」

英男大生「被控性侵」崩潰退學！帶母親骨灰輕生　最後遺言曝光

26歲男公園被「自己養的3隻惡霸犬」活活咬死　旁觀者救人也重傷

乘客「鬥毆互咬」畫面曝！空姐制止無用　飛機迫降延誤4小時

軟銀將投資美國1000億美元　孫正義：投資AI相關

「機上100頭豬太臭」機師崩潰　飛機緊急降落百慕達259乘客滯留

尹錫悅「拒收」法庭文件！　南韓憲裁：7天以內必須交出答辯狀

超危險！「放射性物質」在機場離奇消失　西班牙急尋下落

台大醫性騷找「總統府高層」施壓　藍黨團爆該人是賴清德親信

懷舊男入手神車三陽Dio！豪撒1萬8改裝超炫排氣管　上路秒被罰

高顏值磁吸式行動電源盤點　歲末出遊輕鬆續航不斷電

外籍男偷拍正妹同事洗澡　被同事抓包急落跑！判決出爐

台韓股市值差1兆美元　老謝拋4關鍵見證「台積電勝三星」

駐聖保羅僑務秘書不當追求、強抱下屬　監院全票通過彈劾

快訊／攻城獅公布重量級新任總教練　約旦男籃主帥威森加盟

快訊／考委人事同意權投票出爐　藍白共識下刷掉柯麗鈴1人

對雙子放手不理反而愛報備？　讓12星座另一半主動報備攻心祕笈

晚餐10點吃、愛抽菸的西班牙人竟長壽！　醫：原因在吃什麼

Google地圖毛孩亂入追街景車　網笑：讓你體驗被狗追的感覺

國際熱門新聞

即／萬那杜規模7.4強震　有潛在海嘯威脅

北韓兵在俄陣亡「臉部遭焚毀」影片曝

大谷寵妻魔人！　老婆婚後首次生日「26億別墅」當禮物

北韓士兵戰死俄羅斯影像曝光！

大力水手、丁丁版權滿95年　2025年起可無償使用

阿塞德「空運近2公噸現金」存入俄銀行

整排房屋「掛懸崖邊」居民集體拒搬家

3寶媽遭不停性侵致死　35歲街友判決出爐

特斯拉「漲6.14％創新高」領科技股7巨頭狂飆！　道瓊連8黑

狐媚偏能惑主：金建希是「妖姬」？

共軍大規模部署卻未宣布演習　台美遇挑戰

機上100頭豬太臭　飛機緊急降落百慕達

迷昏妻供男性侵！所有被告刑期料超過600年

敘利亞變天第8天　前總統阿薩德首發聲明

更多熱門

相關新聞

尹錫悅「拒收」法庭文件！7天內必須交答辯狀

尹錫悅「拒收」法庭文件！7天內必須交答辯狀

南韓總統尹錫悅3日晚間緊急發布戒嚴，派遣軍警封鎖國會、強闖中選會，涉嫌主導內亂罪，14日被國會以204張贊成票通過彈劾，全案送交憲法裁判所（憲法法庭）審理。如今，南韓憲法裁判所表示，昨（16）日已向尹錫悅送出彈劾審判議決書，要求尹錫悅必須在7天以內交出答辯狀，不過目前尹錫悅仍未完成簽收。

北韓兵在俄陣亡「臉部遭焚毀」影片曝

北韓兵在俄陣亡「臉部遭焚毀」影片曝

中國男大阪搶「2千萬日圓現鈔」遭逮

中國男大阪搶「2千萬日圓現鈔」遭逮

狐媚偏能惑主：金建希是「妖姬」？

狐媚偏能惑主：金建希是「妖姬」？

怪阿姨傳教！7小學生「吃完巧克力」噁心頭暈

怪阿姨傳教！7小學生「吃完巧克力」噁心頭暈

關鍵字：

日韓要聞南韓尹錫悅彈劾憲法裁判所戒嚴權性東朴贊大韓悳洙代理總統任命

讀者迴響

熱門新聞

女作家認了曾做援交！悲苦經歷惹淚

台北馬拉松「長腿姐姐」被直播15分鐘　身分起底大有來頭

空軍飛官遭俘21年拒投降　7位上將今到場參加公祭

小S愛女Lily曬雅思成績單！真實程度曝

柯文哲爆「屯田計畫」想再撈20億　四大罪將起訴

即／台中國小棒球教練疑性侵25人還拍片！欲輕生被攔阻

蝦皮「1服務」無預警結束！大票用戶哀號：小確幸沒了

快訊／考委人事案蓋錯票！　黃珊珊急道歉、黃國昌面色凝重

百萬YTR代言內衣「隱瞞曾隆乳」遭提告

少女吸喪屍煙彈秒昏迷遭2男性侵！

陳華「億萬千金身世」被起底！家產卻一夕蒸發

即／5縣市低溫特報！急凍跌破10度

獨／「深海閻王」遭斷腳筋成淫狼　再爆性侵14歲少女

最會冷戰星座！TOP 1是人間冰窖

比厚外套還強！冬天騎車「1神物」無敵暖　全場認證

更多

最夯影音

更多

同事拖地撞倒整櫃螺絲 同事笑：撿不完了

坤達.楊祐寧合唱〈放手〉 柯佳嬿PO影片：喝多少？#星光雲reels

【地表最強戰車】M1A2T首批抵台！深夜運送畫面曝

【新郎跳得更騷】結婚典禮進場新郎與新娘尬舞嗨爆！

陳華「伴奏突消失」 臨危不亂秀清唱實力#星光雲reels

熱門快報

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面