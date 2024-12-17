南韓總統彈劾案　主審法官是「尹錫悅任命」！憲裁：不會有任何影響

▲南韓憲法裁判所法官鄭亨植，2023年12月由尹錫悅直接任命。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅3日緊急發布戒嚴，派遣軍警封鎖國會、強闖中選會，14日被國會以204張贊成票通過彈劾，全案送交憲法裁判所（憲法法庭）審理。如今，憲法裁判所透過電腦隨機抽籤，決定主審法官為鄭亨植，然而鄭亨植是由尹錫悅去年直接任命，外界擔憂恐失公平性。對此，憲法裁判所也發聲了。

根據《韓民族新聞》，南韓憲法裁判所昨（16）日首次針對尹錫悅彈劾案召開會議，強調將「優先審理」該案，一旦3名法官缺額補齊後，更預估將於明年1月以後全面進行審理。同時，憲法裁判所也透過「電腦隨機抽籤」，決定尹錫悅彈劾案的主審法官為現年63歲的鄭亨植。

自從鄭亨植被指定為主審法官的消息在媒體上傳開後，外界擔憂去年12月由總統尹錫悅直接任命、且政治立場偏向保守派的鄭亨植，恐將對審理與裁決結果造成影響。

報導指出，其實憲法裁判所在過去的慣例中，並不會對外公開彈劾案主審法官的身分。因此，對於鄭亨植擔任尹錫悅彈劾案主審法官的消息，憲法裁判所並未正式承認。

對此，憲法裁判所代理所長文炯培透過新聞稿強調，「辯論準備程序期日，由2名受命法官共同參與。至於辯論期日，則在審判長主導下，由法官全員評論進行。因此，無論主審法官是誰，都不會對審判的速度或方向造成影響。」