台東小米毒粽釀4死！53歲女搶命3個月仍陷昏迷　最新病況曝

▲台東蝸牛小米粽中毒事件，造成12人送醫，其中4人死亡。（圖／記者楊漢聲翻攝）



記者楊漢聲、吳佩蓁／台東報導

台東縣金峰鄉賓茂部落今年9月爆發小米粽中毒事件，造成12人送醫，其中4人死亡。案發至今3個月，仍有一名53歲楊姓女子因重度昏迷，在加護病房與死神搏鬥，對此，台東醫院表示，楊女目前仍未清醒，上月7日已轉入呼吸照護病房，接受呼吸器治療，生命徵象穩定，持續接受治療中。

回顧全案，83歲曾姓阿嬤自製蝸牛小米粽，9月17日自行食用後出現不適症狀，送醫搶救後宣告不治，然而親友到家裡治喪時，不知情的家屬把阿嬤生前自製的小米粽分給大家吃，造成包括曾婦在內共12人食物中毒，已累積4人死亡。

▲53歲楊姓女子仍在衛生福利部台東醫院治療，目前尚未清醒。（圖／記者楊漢聲翻攝）



案發後，症狀較輕的部分傷患陸續出院，其中59歲、53歲楊姓姊妹因重度昏迷，在加護病房插管，10月5日姊姊因病情遲遲未見好轉跡象，在家屬同意下忍痛拔管，全案僅剩下楊姓妹妹尚未出院。

衛福部將小米粽送檢後，驗出高濃度劇毒農藥「有機磷托福松」，其中小米的含量最高，且收治病患的血液檢體也都驗出托福松，與食藥署檢驗結果一致，來源究竟為何至今仍在追查中。