好心幫助酒醉昏迷男　女被「帶到暗巷性侵」手機拍關鍵證據捉凶

▲女子幫助人反被性侵。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國一名女子在路邊要搭乘計程車時，在另外一輛計程車上發現因為酒醉昏迷不醒的35歲男子多尼(Craig Dorney)，她好心幫忙將多尼扶下車，叫醒多尼後還表示願意幫忙帶對方回家，沒想到在暗巷中遭到性侵。

居住在倫敦東南部路易斯罕(Lewisham) Duncombe Hill區的男子多尼，被控今年6月29日凌晨2時，在暗巷中性侵一名幫助他的27歲女子。根據法庭資料，受害女子當時結束和朋友的聚會後，正打算搭車回家時遇到多尼，多尼當時因為酒醉昏倒在計程車後座上，友善的她主動提供幫助。

Craig Dorney Jailed for Rape of Woman in Lewisham https://t.co/OrrtMAu6FJ pic.twitter.com/xqU82KTppZ — TheCrimesScene (@thecrimesscene) December 13, 2024

受害女子用水潑醒多尼後，詢問對方住在哪裡，並表示願意幫忙帶對方回家，結果被多尼帶到一個暗巷中性侵，幸好她有用手機紀錄下2人對話與部分畫面，讓警方能掌握到關鍵證據。

多尼在事發24小時後就被警方逮捕，被指控性侵與2項性攻擊罪。受害者聲明表示，「那天晚上我只是想要幫助人，但經歷那件事後我再也無法，感覺自己的靈魂徹底破碎，永遠無法恢復」。

多尼12日被法院判處7年有期徒刑，警方表示，他們希望判決結果能讓受害女子感覺到正義被伸張，並且感謝受害女子勇敢挺身而出，幫助警方抓到凶嫌。

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