好心幫助酒醉昏迷男　女被「帶到暗巷性侵」手機拍關鍵證據捉凶

▲女子幫助人反被性侵。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

英國一名女子在路邊要搭乘計程車時,在另外一輛計程車上發現因為酒醉昏迷不醒的35歲男子多尼(Craig Dorney),她好心幫忙將多尼扶下車,叫醒多尼後還表示願意幫忙帶對方回家,沒想到在暗巷中遭到性侵。

居住在倫敦東南部路易斯罕(Lewisham) Duncombe Hill區的男子多尼,被控今年6月29日凌晨2時,在暗巷中性侵一名幫助他的27歲女子。根據法庭資料,受害女子當時結束和朋友的聚會後,正打算搭車回家時遇到多尼,多尼當時因為酒醉昏倒在計程車後座上,友善的她主動提供幫助。

Craig Dorney Jailed for Rape of Woman in Lewisham https://t.co/OrrtMAu6FJ pic.twitter.com/xqU82KTppZ