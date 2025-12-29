南韓酷澎會員個資外洩　公布賠償方案！每人僅賠「1095元」折價券

▲南韓最大電商平台「酷澎」發生大規模會員個資外洩，官方公布賠償方案。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

南韓最大電商平台「酷澎」（Coupang）爆發大規模個資外洩風波後，官方今（29）日終於公布賠償方案，宣布將針對至少3370萬名受影響會員提供補償，總金額高達1兆6850億韓元。每名會員可獲得價值5萬韓元（約新台幣1095元）的補償，但僅是在平台可以使用的折價券。酷澎高層也公開致歉，強調對事件「深切反省」。

根據《韓聯社》，酷澎決定斥資1兆6850億韓元（約新台幣369億元）向受影響會員進行賠償。酷澎表示，此次賠償對象涵蓋酷澎Wow會員、一般會員，甚至已經退出會員的用戶，只要是去年11月底接獲個資外洩通知的3370萬個帳號，皆在補償範圍內。相關補償將從明年1月15日起，透過酷澎App分批發放。

酷澎說明，補償內容為每人總額5萬韓元的「購買利用券」，可於旗下多項服務使用，並非一次性折抵。實際配置為：酷澎全站商品5000韓元（約新台幣109元）、酷澎Eats外送服務5000韓元、酷澎旅遊商品2萬韓元（約新台幣438元），以及主打高端美妝與時尚的「R.LUX」商品2萬韓元，合計4種、各限使用一次。

除了酷澎Eats需另外下載專屬App外，其餘服務皆可直接透過酷澎App使用。官方指出，只要下載酷澎Eats並與既有帳號連動，即可免除重新註冊流程。不過，已經退出會員的用戶，仍須重新加入酷澎會員，才能使用此次提供的補償券。

儘管賠償方案並非採現金，但韓媒《紐西斯通訊社》卻指出，此次酷澎對受影響會員祭出的賠償方案之規模，是南韓國內企業個資外洩賠償方案中最大的。

針對外界高度關注的個資外洩事件，酷澎韓國臨時代表羅傑斯（Harold Rogers）透過官方公告致歉，全體高層對於此次個資外洩事故給用戶帶來的巨大不安有著「深切反省」，並表示賠償方案是基於對客戶負責，盼能努力挽回消費者信任。

據悉，酷澎先前已證實，至少3370萬筆客戶資料遭外洩，內容涵蓋姓名、電話、電子郵件、住址，部分甚至涉及住家玄關密碼等高度敏感資訊，事件曝光後在南韓社會引發極大譁然，也促使政府與輿論要求企業強化資安責任。

►酷澎用戶個資外洩 創辦人終於道歉！「拒絕出席」聽證會觸怒南韓