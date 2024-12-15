3寶媽公園遭不停性侵　「過度刺激喉嚨」致死！35歲街友判決出爐

▲ 娜塔莉晚上獨自外出，在公園遭陌生男子襲擊。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國倫敦3年前發生一起悲劇，37歲女子娜塔莉（Natalie Shotter）晚間獨自外出，在公園遭路過街友反覆激烈性侵15分鐘，心臟驟停而死，案情曝光後震驚社會。35歲兇嫌穆罕默德（Mohamed Iidow）近日被判處無期徒刑，至少需服刑10年8個月才可假釋。

根據《每日郵報》，育有3名子女的娜塔莉生前在國民保健署醫院從事醫療行政工作，2021年7月17日清晨被發現陳屍公園長椅，她身高150幾公分，體重僅43公斤，因喉嚨後方神經遭過度刺激，引發心臟驟停而死，成為有紀錄以來首起口腔性侵引發此類後果的案件。

警方於同年8月4日逮捕穆罕默德，法庭上播放監視器畫面顯示，當時吸食大量古柯鹼的穆罕默德在公園裡遊蕩，尋找下手目標，曾三度經過娜塔莉身邊，約半小時後她倒在長椅上，穆罕默德若無其事接近時她毫無反應，處於深度昏迷狀態但並未死亡。

穆罕默德接著趁機逞慾，15分鐘內不停變換娜塔莉的姿勢強迫口交，犯案後駕車離開，途中還到加油站購買貓糧與漱口水。

他落網後聲稱娜塔莉當時還有意識，同意與他發生性行為，但監視器畫面證實事實並非如此，可見娜塔莉全程處於昏迷狀態，殘忍過程令陪審團忍不住落淚，去年12月21日裁定穆罕默德過失殺人及性侵罪名成立。

法官馬克斯（Richard Marks）指出，穆罕默德反覆激烈性侵的行為造成嚴重傷害的風險極高，「這應該很明顯」，儘管穆罕默德律師主張他不可能預見娜塔莉的死，「因為在醫學史上從沒有人因此身亡」，馬克斯仍於13日宣判穆罕默德終身監禁，至少需服刑10年8個月。

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