女同事聚餐醉倒！色男趁凌晨獨處「路邊直接性侵」

▲陳姓男子與同事相約，在某間米其林餐廳餐敘，沒想到竟動手性侵女同事。（示意圖／記者黃克翔攝）



記者柯振中／綜合報導

台北市一名陳姓男子去年年底與同事在米其林餐廳聚餐，酒足飯飽後發現女同事小美（化名）意識不清，竟因此心生歹念，以留下照顧為由，支開了其他同事，並在路邊性侵小美。台北地院審理後，依照乘機性交罪，判陳男2年有期徒刑、緩刑5年，期間交付保護管束。

根據判決書內容，陳男去年11月底與小美等同事相約，一起在台北某間米其林餐廳餐敘，除了吃飯以外，席間還有飲酒。期間小美因為喝了不少酒，意識不清倒在地上。

陳男隔天凌晨3點左右，發現小美倒臥在地，因此心生歹念，以留下照顧為由，要求同事A、同事B先搭計程車離開，自己則是在路邊脫去衣物，再脫去小美的衣物，動手性侵逞慾。

▲陳姓男子與同事相約，在某間米其林餐廳餐敘，沒想到竟動手性侵女同事。（示意圖／記者黃克翔攝）



後來同事A、同事B害怕小美遭到陳男侵犯，於是報警處理，全案因此曝光。台北地院法官審理後認為，陳男為了個人私慾，不知尊重小美的身體自主權、性自主意願，動手性侵逞慾，造成小美難以抹滅之心理陰影，產生的損害程度嚴重、應予責難。

不過，法官考量，陳男犯案後坦承犯行，且積極跟小美達成和解，目前已賠償完畢，小美也透過訴訟代理人，同意給予緩刑機會、從輕量刑，足見陳男有悔意之犯後態度。法官衡量陳男的教育程度、經濟情況後，依照乘機性交罪，判處2年有期徒刑、緩刑5年，期間交付保護管束，全案仍可上訴。