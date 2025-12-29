北韓試射「遠程巡弋飛彈」！　金正恩親自視察觀摩

▲北韓28日在西部海域試射遠程巡弋飛彈，金正恩也親自到場。（圖／朝中社，下同）



記者王佩翊／編譯

南韓軍方28日上午8時發現北韓在平壤附近發射數枚導彈，而《朝中社》也在29日證實此項消息，指出北韓當天在西部海域進行遠程巡弋飛彈試射，最高領導人金正恩親自到場觀摩視察，且此次試射成功擊中標靶。

根據《韓聯社》報導，南韓聯合參謀本部透露，軍方偵測到北韓28日上午8時許在平壤順安地區發射數枚飛彈。根據2023年9月類似試射的數據推算，當時飛彈射程達1500公里，飛行時間約7600多秒，此次飛行時間大幅延長，研判射程可能突破2000公里。

《朝中社》報導稱，此次試射的遠程巡弋飛彈分別在空中飛行1萬199秒（約2小時50分）和1萬203秒後精準命中預定目標。此次訓練目的在檢驗遠程飛彈部隊的反擊態勢和作戰能力，同時驗證戰略武器系統的穩定性。

金正恩28日也親自視察飛彈試射現場，並對訓練成果表達高度滿意。他透過官媒強調，「持續檢驗核威懾力的可靠性和快速反應能力，在當前安全威脅局勢下負責任地行使自衛權，發揮戰爭遏制力」。他重申將「無限度、持續加強國家核戰鬥武力」。

南韓軍方研判，北韓可能在年底年初期間進一步實施飛彈試射。