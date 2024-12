電動床突然自動下降　80歲祖母「被卡住整整2天」離奇死亡

▲祖母離奇被床卡住死亡。(圖/示意圖/VCG)

記者李振慧/綜合報導

美國伊利諾州傳出一起離奇死亡事件,一名80歲祖母在家使用電動床時,電動床突然故障,把她整個人意外卡在床和牆壁之間,完全動彈不得,長達48小時才被急救人員救出,緊急送醫仍不幸身亡。

80歲女子沃克(Rosalind Walker)去年3月1日在家使用Sleep Number電動床時,她原本將床墊高高升起,然而當她人走在床後方時,「床墊突然無預警自動下降」,導致她人被卡在床墊和牆壁之間長達2天,3日才被趕到家中的消防員救出。

‘Suffered the entire time’: Woman dies after Sleep Number bed traps her between mattress and wall for 2 days, lawsuit says https://t.co/q6orko5NEe