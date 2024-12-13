電動床突然自動下降　80歲祖母「被卡住整整2天」離奇死亡

▲祖母離奇被床卡住死亡。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

美國伊利諾州傳出一起離奇死亡事件，一名80歲祖母在家使用電動床時，電動床突然故障，把她整個人意外卡在床和牆壁之間，完全動彈不得，長達48小時才被急救人員救出，緊急送醫仍不幸身亡。

80歲女子沃克(Rosalind Walker)去年3月1日在家使用Sleep Number電動床時，她原本將床墊高高升起，然而當她人走在床後方時，「床墊突然無預警自動下降」，導致她人被卡在床墊和牆壁之間長達2天，3日才被趕到家中的消防員救出。

‘Suffered the entire time’: Woman dies after Sleep Number bed traps her between mattress and wall for 2 days, lawsuit says https://t.co/q6orko5NEe — Law & Crime (@lawcrimenews) December 11, 2024

沃克不幸於同年4月逝世後，女兒莫恩(Angela Moan)近來決定對電動床廠商提告，指控製造商沒有在說明書中有足夠的警告或標示，以提醒沃克避免在床後方行走。

莫恩指控，床的保固期有25年，母親在產品保固期內因為使用有缺陷的床發生意外，要求產品製造商為死者生前所遭到的痛苦傷害，和醫療費用提供賠償，索賠25,000 美元（約台幣81萬元）。

產品廠商回應，他們已經知曉這起訴訟，為沃克女士不幸去世表達哀悼，目前法律團隊正在審理案件中。