12歲女兒被性侵「報警沒用！」　印度爸搭機回國私刑斃命變態男

▲印度父親（右）宣稱，是為了女兒才會殺害男親戚。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

印度安得拉邦傳出命案，一名在科威特工作的35歲男子發現，留給親戚照顧的12歲女兒遭到性侵，由於報案後警察沒有任何作為，他只好特別搭機回國，用鐵棒活活將男親戚打死。

35歲男子安賈內亞(Anjaneya Prasad)被控，12月6日或7日晚上在安得拉邦安納馬亞區(Annamayya)，趁59歲男子安賈內尤魯(P Anjaneyulu)睡覺時，用鐵棍將人打死。

人已經返回科威特的安賈內亞，11日在網路上發布影片表示，他和妻子一同在科威特工作，原本將12歲女兒託給祖父母照顧，女兒後來改去與妻子的妹妹和丈夫住在一起，沒想到居住期間女兒遭到小姨婿的父親安賈內尤魯性侵虐待。

#AndhraPradesh: "Even if it ruined my life, I wanted to set an example for others," 37-year-old Anjaneya Prasad stated in his video admission of killing a 59-year-old man who he alleges molested his 12-year-old daughter.



A native of Mangampet, Obulavaripalli Mandal, #Annamayya… pic.twitter.com/5N05fr4AoK — South First (@TheSouthfirst) December 12, 2024

安賈內亞強調，女兒之前把事情告訴他後，他曾向當地警方報案，可是警察沒有任何作為，所以特別搭機飛回當地，用鐵棍殺死安賈內尤魯，他聲稱他會對這起命案負責，一切都是為了保護女兒，女兒目前已在科威特與他們一起。

影片曝光後，當地警方反駁，安賈內亞之所以拍攝影片，只是想要藉此脫罪，命案其實是與安賈內亞與妻子，和小姨子家庭之間的糾紛有關，正在進行調查中。

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