　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

12歲女兒被性侵「報警沒用！」　印度爸搭機回國私刑斃命變態男

12歲女兒被性侵「報警完全沒用」　印度爸搭機回國私刑斃命變態男。（圖／翻攝自X）

▲印度父親（右）宣稱，是為了女兒才會殺害男親戚。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

印度安得拉邦傳出命案，一名在科威特工作的35歲男子發現，留給親戚照顧的12歲女兒遭到性侵，由於報案後警察沒有任何作為，他只好特別搭機回國，用鐵棒活活將男親戚打死。

35歲男子安賈內亞(Anjaneya Prasad)被控，12月6日或7日晚上在安得拉邦安納馬亞區(Annamayya)，趁59歲男子安賈內尤魯(P Anjaneyulu)睡覺時，用鐵棍將人打死。

人已經返回科威特的安賈內亞，11日在網路上發布影片表示，他和妻子一同在科威特工作，原本將12歲女兒託給祖父母照顧，女兒後來改去與妻子的妹妹和丈夫住在一起，沒想到居住期間女兒遭到小姨婿的父親安賈內尤魯性侵虐待。

安賈內亞強調，女兒之前把事情告訴他後，他曾向當地警方報案，可是警察沒有任何作為，所以特別搭機飛回當地，用鐵棍殺死安賈內尤魯，他聲稱他會對這起命案負責，一切都是為了保護女兒，女兒目前已在科威特與他們一起。

影片曝光後，當地警方反駁，安賈內亞之所以拍攝影片，只是想要藉此脫罪，命案其實是與安賈內亞與妻子，和小姨子家庭之間的糾紛有關，正在進行調查中。

● 《ETtoday新聞雲》關心您，尊重身體自主權，防治性騷擾及性侵害，請撥打113、110 ​

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
資遣27K女助理！老闆1年後求回鍋　她一查傻了
7分鐘時間軸曝！無照包手男KTV爽喝　鏘上路害1死3傷
快訊／台中男大生陳屍廁所內
Pornhub「年度熱搜關鍵字」曝光　用戶最愛看這款
快訊／防假球！運產條例三讀　最重罰3000萬
首次！　台北跨年免費搭綠線
中山美穗火化前「10年沒見的兒子」回來了
12歲女被性侵「報警沒用！」　印度爸私刑斃命變態男

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

年齡只差幾個月！18歲男和17歲女「在杜拜愛愛」　要坐牢12個月

電動床突然自動下降　80歲祖母「被卡住整整2天」離奇死亡

14小時達成百人斬　女優和「101男啪完突然落淚」真實心聲曝光

表演後空翻突然昏倒　啦啦隊女成員直接墜地「脖子當場折斷」

寵物貓「離奇消失9小時」　女在家中1神秘空間找到崩潰：超隱匿

父為了找她13天絕望身亡　女「機場神秘失蹤1個月」終於被發現

女街頭直播「車窗突然被打破」　300萬網目睹「搶匪奪手機」畫面

印度又出天才！18歲西洋棋手力退中國衛冕冠軍　史上最年輕棋王

女優爽幫100男粉吞吐！百人斬後才知「口愛會染愛滋」　當場崩潰

「台灣口袋很深」　川普前國安顧問：預期大規模軍購平衡美方赤字

台88線追撞車禍！「下車擺放三角錐」　兒見砂石車急閃 目睹母遭撞亡崩潰

阿Ken介紹嘉賓歌迷狂讚「超有哏」　ELLA鬥嘴周杰倫...一句話KO他

電動車急閃出彎道小巴追撞　網讚：防禦駕駛教科書

揪閨蜜隆乳術後竟排黑尿！　2人洗腎1月還狂掉髮...診所回應了

YTR黃小愛「瘦掉半個人」　曬超狂對比照！網激讚

阿Ken無酬主持演唱會「會互相力挺」　曝周杰倫首場開演前「為兒子剪頭髮」

李多慧衝武嶺被告知路不通　淋雨再度回宜蘭整路白騎QQ

蔡依林明年春天發行新專輯　喊話：請大家把錢存好！

周杰倫「第3場原定嘉賓曝」　阿Ken揭江蕙二度上台內幕

謝宜容被羈押 涉霸凌還拿公帑圖利廠商｜20241212 ET午間新聞

印度又出天才！18歲西洋棋手力退中國衛冕冠軍　史上最年輕棋王

女優爽幫100男粉吞吐！百人斬後才知「口愛會染愛滋」　當場崩潰

「台灣口袋很深」　川普前國安顧問：預期大規模軍購平衡美方赤字

12歲女兒被性侵「報警沒用！」　印度爸搭機回國私刑斃命變態男

成人平台「開價7位數」買童貞！　Onlyfans網紅秒拒：以處女為榮

找到死亡筆記本！敘利亞監獄成「人類屠宰場」　2.9萬人遭極刑處決

尹錫悅完蛋了！支持率只剩11%「再創新低」　75%民眾贊成彈劾

拜登卸任前再援烏克蘭　5億美元方案含海馬士彈藥

電動床突然自動下降　80歲祖母「被卡住整整2天」離奇死亡

Pornhub「年度熱搜關鍵字」曝光　用戶色色最愛看這款

陳文茜罹黑色素癌！國內近4成患者確診已晚期　台大醫揭好發部位

罹病又遭詐騙！男開賓士搶郵局「傷人還縱火」　法官輕判7年

快訊／台股收盤下跌26.32點　台積電漲5元至1065

印度又出天才！18歲西洋棋手力退中國衛冕冠軍　史上最年輕棋王

行政院霸凌通報平台上線　具名申訴、權責單位需3天內回報

「重度失能者家庭」免繳就安費今付委　葉元之：符合就安基金初衷

曾豪駒續留樂天親曝有他隊接觸　初任球評直呼緊張

颱風吹毀420億大案接待中心重生　建商自曝員工價

快訊／當環保蟑螂內鬼！台南派出所長涉洩密　法院裁定羈押禁見

美東1月15日短暫罷工　配合川普20日上任早早結束

國際熱門新聞

Pornhub美國「年度熱搜關鍵字」曝光

讓路人揉捏雪乳！韓網美全裸上街只套紙箱

大谷翔平排第2！日本小學生最希望在鈔票上排名曝

AI聊天機器人慫恿17歲少年「殺死父母」　家長怒提告

女兒被性侵報警沒用　男飛回國私刑斃命變態男

PPI超預期！　美股連六黑摔超230點

13號「黑色星期五」西方認為不吉利　揭秘傳說由來

韓執政黨7議員倒戈！彈劾尹錫悅差1票過門檻

埃及艷后風華再現？專家曝：她可能長這樣

拜登下令讓1500人減刑、39人特赦

曾被川普嗆當選抓去關！祖克柏急捐100萬美元

川普喊話上任第一天「造成轟動」

拜登卸任前　擬禁先進AI晶片透過第3國輸中

習近平會見普丁心腹　喊推動俄烏局勢緩和

更多熱門

相關新聞

淫男花8千「出租女友」凍未條硬上　下場慘了

淫男花8千「出租女友」凍未條硬上　下場慘了

一名女子小雅（化名）從事「出租女友」賺外快，提供顧客約會服務體驗戀愛感，去年6月桃園一名張姓男子與她約定以時薪1000元為代價，由小雅擔任他的出租女友陪伴出遊，並說好不上床不包養；怎料約會當晚，張男帶小雅到摩鐵休息，一進房間張男就獸性大發，將小雅強壓在床上狂親狂舔，並對她指侵得逞。桃園地院審理後，依犯強制性交罪，處張男有期徒刑3年4月，可上訴。

5惡狼輪流性侵2少女！他逃亡13年被逮

5惡狼輪流性侵2少女！他逃亡13年被逮

民眾控幼兒遭性侵被吃案　教育局：惡意扭曲

民眾控幼兒遭性侵被吃案　教育局：惡意扭曲

女病患住院遭性侵　男闖病房鎖門硬上

女病患住院遭性侵　男闖病房鎖門硬上

變態律師隔褲侵犯！男友目睹驚：原來妳沒同意

變態律師隔褲侵犯！男友目睹驚：原來妳沒同意

關鍵字：

印度安得拉邦命案性侵Anjaneya Prasad女兒

讀者迴響

熱門新聞

鳳梨入珠100顆「辣妻激戰3月心得超真實」

有「3早期徵兆」恐腎臟壞了！醫：96%患者不知自己生病

王思佳開酸「罵完還照抄」釣出藍心湄回4字

電影頻道／雷婕熙7年前未婚生子曝心境　曾是渴愛戀愛腦爆近年大改變

王世堅前助理改賣水果　年收破3600萬

14小時達成百人斬　女優真實心聲曝光

許瑋甯被拍「十指緊扣邱澤」0偽裝散步

泰國女團成員「挺10月孕肚表演」網看傻：也太拚了

被林明禎放鳥！　導演酸見鬼後再發聲

曾豪駒一軍職務曝光！振總也調動

「吉伊卡哇」1／25降臨愛河

桃猿官宣曾豪駒達成合約共識！

林昱珉「來自台灣的霸氣左投」　美媒揭登大聯盟時間

女學生遭狼師猥褻　崩潰成「石化人」

見柯文哲滿頭白髮　王世堅嘆4字

更多

最夯影音

更多

台88線追撞車禍！「下車擺放三角錐」　兒見砂石車急閃 目睹母遭撞亡崩潰

阿Ken介紹嘉賓歌迷狂讚「超有哏」　ELLA鬥嘴周杰倫...一句話KO他

電動車急閃出彎道小巴追撞　網讚：防禦駕駛教科書

揪閨蜜隆乳術後竟排黑尿！　2人洗腎1月還狂掉髮...診所回應了

YTR黃小愛「瘦掉半個人」　曬超狂對比照！網激讚

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面