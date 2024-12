12歲女兒被性侵「報警沒用！」　印度爸搭機回國私刑斃命變態男

▲印度父親(右)宣稱,是為了女兒才會殺害男親戚。(圖/翻攝自X)

記者李振慧/綜合報導

印度安得拉邦傳出命案,一名在科威特工作的35歲男子發現,留給親戚照顧的12歲女兒遭到性侵,由於報案後警察沒有任何作為,他只好特別搭機回國,用鐵棒活活將男親戚打死。

35歲男子安賈內亞(Anjaneya Prasad)被控,12月6日或7日晚上在安得拉邦安納馬亞區(Annamayya),趁59歲男子安賈內尤魯(P Anjaneyulu)睡覺時,用鐵棍將人打死。

人已經返回科威特的安賈內亞,11日在網路上發布影片表示,他和妻子一同在科威特工作,原本將12歲女兒託給祖父母照顧,女兒後來改去與妻子的妹妹和丈夫住在一起,沒想到居住期間女兒遭到小姨婿的父親安賈內尤魯性侵虐待。

#AndhraPradesh: "Even if it ruined my life, I wanted to set an example for others," 37-year-old Anjaneya Prasad stated in his video admission of killing a 59-year-old man who he alleges molested his 12-year-old daughter.



A native of Mangampet, Obulavaripalli Mandal, #Annamayya… pic.twitter.com/5N05fr4AoK