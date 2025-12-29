川普不排除親赴烏克蘭　澤倫斯基：歡迎

▲川普稱若能有助於達成和平協議，他不排除親自前往烏克蘭。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普28日與烏克蘭總統澤倫斯基會晤，針對俄烏和談進展釋出積極訊號，並稱若能有助於達成和平協議，他不排除親自前往烏克蘭，甚至到國會發表演說，而澤倫斯基也當場回應「歡迎」。

CNN報導，川普在海湖莊園（Mar-a-Lago）與澤倫斯基共同接受媒體採訪時被問及是否有造訪烏克蘭的可能性存在。川普對於親赴烏克蘭抱持開放態度，並稱「我對於前往烏克蘭沒有問題，但我不預期會發生，我希望能搞定和平協議，不一定要親自跑一趟。」

川普進一步透露，他已提議去烏克蘭國會演講，但他也不禁質疑這是否有實質幫助，甚至自嘲「我甚至不知道這會不會受歡迎」。對此，站在一旁的澤倫斯基隨即展現外交風度，向川普保證「歡迎」。

▲目前領土爭議依然是談判關鍵癥結點。（圖／路透）

目前領土爭議依然是談判關鍵癥結點。川普承認對烏東頓巴斯地區的未來安排仍存在不確定性，澤倫斯基則重申最終決定權在烏克蘭人民手中。澤倫斯基指出，公投機制不僅適用於領土問題，也可能用於和平計畫的其他條款。

根據烏克蘭憲法規定，任何領土割讓都須經由全民公投批准，無法僅透過國會表決決定。川普指出，美國、烏克蘭及歐洲談判團隊將在未來數週持續會晤，地點可能選在華盛頓。

儘管川普對談判進展表達信心，但他強調整體談判極為複雜，並未給出明確時間表，也不排除可能出現未預料到的變數，「也許某個你沒有想到的問題，會成為關鍵障礙」。