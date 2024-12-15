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累犯惡狼強拖中風婦郊外性侵！　硬辯「她自願的」

▲桃園市湯姓男子去年10月在桃園市某酒吧飲酒，翌日凌晨見女子醉倒，扶持上女子搭計程車到中壢區某公園公廁內性侵，女子錢包遺落廁所也被湯撿走占用。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲潘嫌性侵中風的阿華。（示意圖與本文無關／取自免費圖庫123RF）

記者張靖榕／綜合報導

台東潘姓男子因性侵案，去年遭花蓮高分院判刑6年4月，竟然不思悔改，今年9月再犯；潘男趁同村婦人阿華（化名，下同）行動不便，強行將她帶往樹林性侵。台東地院根據阿華的證詞及驗傷報告，認定潘男違反意願性侵，依對身體障礙之人犯強制性交罪，重判9年徒刑，可上訴。

潘男與阿華同住一村，兩人雖然認識但並非熟識，潘男於9月17日下午，在檳榔攤見阿華獨自飲酒，察知她因中風左手萎縮、右手骨折行動不便，隨即強行將她拉上車，載往偏僻樹林。潘男無視阿華反抗，先撫摸胸部，再強行性侵。

期間，檳榔攤一名男性員工目擊潘男強拉阿華上車，隨即聯絡阿華女兒。阿華女兒先在樹林附近找到潘男車輛，但潘男矢口否認載有阿華，還故意帶她繞行15分鐘後藉口「找不到」就落跑了。阿華女兒直到當日下午才在案發地點找到阿華，隨即報警並送醫驗傷。

潘男在庭上坦承載阿華至樹林發生性行為，但否認性侵，辯稱一切出於自願，並指出阿華事後曾表明不提告。其律師進一步主張，若阿華要反抗，只要把身體放軟就無法將她強行拉上車，證明其行為為自願。

法官根據多方證據，包括阿華、阿華女兒及檳榔攤員工證詞，以及刑事局鑑定書、台東馬偕醫院驗傷報告、現場照片等，認定潘男犯罪事實成立。法官指出，潘男明知阿華身體障礙仍強行性侵，戕害其身心健康與自主權，且事後不顧她安危，獨留她在偏僻地點，並持續否認犯行，未有悔意或進行賠償。

潘男此前因性侵案遭判6年4月徒刑，卻不知悔改，再次犯下重罪。法院考量其家庭背景、經濟狀況及惡劣態度，依對身體障礙之人犯強制性交罪，判處9年徒刑。潘男目前仍可上訴。

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