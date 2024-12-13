空姐機上突發送白蠟燭　女收下遇「恐怖亂流」崩潰：我們會死嗎





▲空姐突然在機上發送所有乘客白蠟燭。（圖／翻攝自TikTok／jula.vadini）

記者李振慧／綜合報導

搭乘飛機時，機上若是突然發生異常狀況，容易引發機上乘客恐慌。波蘭一名女子近來搭乘客機時，陷入熟睡的她突然被空姐叫醒，對方還遞給她一個白色蠟燭，正感到奇怪時就發生亂流，恐怖情況讓她嚇壞以為會墜機。

居住在英國的27歲波蘭女子瓦迪尼(Jula Vadini)，近來在網路上分享搭機時遇到的驚嚇事件。影片中可看到，她從哥倫比亞首都波哥大(Bogotá)，搭乘客機飛往該國另外一個城市San José Del Guaviare時，空姐突然在機艙內發送每位乘客一個白色電子蠟燭。

瓦迪尼拿到蠟燭後非常疑惑，突然擔心蠟燭可能代表著不祥預兆，「難道我們要死了嗎」，忍不住開始對著蠟燭拼命祈禱，不久後飛機遇到亂流，更讓她確信空服人員其實知道飛機即將遇到危險，才會發送蠟燭要大家一起祈禱。

飛機遇到亂流雖然一度很顛簸，幸好最後還是安全降落，影片獲得180多萬點閱，許多網友也表示，「天啊，我碰到也會嚇壞」、「當你喊出『我們現在會死嗎』，其他乘客也嚇到了」。

事後她才發現，當天12月7日剛好是宗教節日Día de las velitas，所以空姐才會發送蠟燭，「蠟燭不是要我們祈禱不要墜機，而是用來許願的」，幸好一切只是虛驚一場。