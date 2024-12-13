年齡只差幾個月！18歲男和17歲女「在杜拜愛愛」　要坐牢12個月

▲男子因為觸犯杜拜法律被關。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

英國18歲男子法卡納(Marcus Fakana)與家人到杜拜度假時，在飯店結識一名17歲英國少女，2人在當地發生了性關係，讓他因為違反杜拜法律被逮捕，還有可能面臨最高20年刑期。

來自倫敦北部托登罕(Tottenham)的18歲男子法卡納，9月在杜拜旅遊時，與一名年齡只差幾個月的17歲少女結識並產生短暫戀情，沒想到少女的媽媽發現2人對話紀錄與相關照片後，氣得向杜拜警察報案。

▲英男希望能夠回到英國。（圖／翻攝自募款網站GoFundMe）

根據杜拜法律，與未成年者發生性關係是重罪，使得法卡納在飯店遭到當地警方逮捕。他向英國媒體表示，對於自己被捕的事情震驚到無法相信，同時感覺自己好像被英國政府拋棄。

法卡納表示，他和少女彼此喜歡，在一起度過了一段美好的時光，可是因為少女家庭很嚴格，所以沒讓對方家長知道他們的戀情，沒想到在英國合法的事情，卻讓他在杜拜被關，他覺得很意外，強調自己不是故意犯法。

法卡納原本可能面臨最高20年刑期，最新消息傳出，他被判處12個月刑期。英國外交部表示，他們正在對一名位於阿聯酋的男子提供幫助，同時與家屬保持聯繫中。