歐洲最大活火山又噴發「滑雪客下坡狂逃」　火山灰柱直竄天際

???? Skiers ignored a huge cloud of ash and jets of molten lava spewing from Mount Etna during an eruption on Saturday as they continued to glide down the slopes.— The Telegraph (@Telegraph) December 28, 2025
Read the full story here ????https://t.co/etpJ2ZFtTO pic.twitter.com/34QBHAXPgz
記者吳美依／綜合報導
義大利西西里島埃特納火山（Mount Etna）27日噴發，火山灰柱和濃煙直衝雲霄時，下方山坡竟然還有滑雪客拚命逃離，驚險畫面令人捏一把冷汗。
CNN等外媒報導，埃特納火山是歐洲最大活火山，原本就頻繁噴發，而義大利國家地球物理與火山學研究所（INGV）指出，其活動強度如今已經增加，火山口持續噴出大量火山灰。
其中，東北火山口的斯特朗博利型火山噴發（Strombolian activity）點亮了西西里島夜空，就連附近滑雪場都能清楚看見火光。
專家指出，該火山口上次出現熔岩噴泉（lava fountain）已經是1998年，讓這次噴發格外引人注目。
火山噴發之後，27日凌晨0時45分，埃特納火山附近又發生規模2.4地震，震源深度32公里，再次顯示火山活躍狀態。
為了因應火山噴發，科學家已發布航空紅色警戒，也是最高等級警報。但當局表示，除非火山灰降落量增加，否則附近機場航班仍將正常營運。專家表示，雖然這種火山活動對埃特納火山而言並不罕見，但仍持續密切監控中。
