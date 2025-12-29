歐洲最大活火山又噴發「滑雪客下坡狂逃」　火山灰柱直竄天際

???? Skiers ignored a huge cloud of ash and jets of molten lava spewing from Mount Etna during an eruption on Saturday as they continued to glide down the slopes.



Read the full story here ????https://t.co/etpJ2ZFtTO pic.twitter.com/34QBHAXPgz — The Telegraph (@Telegraph) December 28, 2025

記者吳美依／綜合報導

義大利西西里島埃特納火山（Mount Etna）27日噴發，火山灰柱和濃煙直衝雲霄時，下方山坡竟然還有滑雪客拚命逃離，驚險畫面令人捏一把冷汗。

CNN等外媒報導，埃特納火山是歐洲最大活火山，原本就頻繁噴發，而義大利國家地球物理與火山學研究所（INGV）指出，其活動強度如今已經增加，火山口持續噴出大量火山灰。

其中，東北火山口的斯特朗博利型火山噴發（Strombolian activity）點亮了西西里島夜空，就連附近滑雪場都能清楚看見火光。

專家指出，該火山口上次出現熔岩噴泉（lava fountain）已經是1998年，讓這次噴發格外引人注目。

火山噴發之後，27日凌晨0時45分，埃特納火山附近又發生規模2.4地震，震源深度32公里，再次顯示火山活躍狀態。

為了因應火山噴發，科學家已發布航空紅色警戒，也是最高等級警報。但當局表示，除非火山灰降落量增加，否則附近機場航班仍將正常營運。專家表示，雖然這種火山活動對埃特納火山而言並不罕見，但仍持續密切監控中。