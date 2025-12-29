男騎馬上合歡山追雪挨罰　民團籲：訂定合理規範

▲有民眾騎乘迷你馬上武嶺被開罰。（圖／太管處提供）

記者周湘芸／台北報導

一名男子日前騎馬在合歡山武嶺公路追雪，警方表示，此舉恐依違反《道路交通管理處罰條例》最高可處600元罰鍰。台灣交通安全協會今指出，現行道路交通安全規則中，「單獨騎馬」未被明文規定，是否開罰應再詳議，並制定合理規範。

合歡山前天起降雪，一名男子竟騎著馬上山追雪，畫面在網路上引發熱議。警方表示，該行為可能觸犯《道路交通管理處罰條例》，屬於影響交通安全的違規行為，將蒐證後依法辦理。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台灣交通安全協會今在臉書表示，現行道路交通安全規則未明文列出「騎馬」，但有「獸力車」的規範；也就是說，單獨騎馬沒有被明文規定，是否這樣就必須開罰，應該再作詳議；但若是馬拉車的話即屬於慢車範疇，可以合法上路，並應遵守相關安全規定。

台灣交通安全協會指出，交通權的核心是保障每個人自由移動及選擇移動方式的權利，如果法律出現「無法可罰」或「模糊地帶」，找一條法條來開罰，並非唯一解方。更重要的是回過頭檢視制度是否積極確保交通權，並兼顧安全與公平。當騎馬上路在現行法規中缺乏明確定位，需要討論的應該是如何制定合理規範，而不是僅以罰單回應。

交通部表示，此案是依《道路交通管理處罰條例》第84條「疏縱或牽繫動物在道路奔走，妨害交通者，處飼主或行為人新臺幣300元以上、600元以下罰鍰」開罰；至於是否達妨害交通行為，則由警察執法人員到場取締判定。